Hva med en grønn tarm?

Saken oppdateres.

Det er forstemmende å lese i Adresseavisen at eiendomsselskapet Entra får bygge på den smale tarmen i Kongens gate – åtte meter fra eldreboligene på ene siden. Tilfang av sol og dagsbelysning vil så godt som forsvinne for de gamle, som i stedet vil se rett inn i grå betong.

Entra hevder det er uhensiktsmessig å ha en parkeringsplass for femti biler midt i sentrum når det er et skrikende behov for arbeidsplasser og boliger. Men hva med også å bringe begrepet «helse» inn i betraktningene? Folk som skal bo i sentrum, trenger grønne områder, ikke bare asfalt og betong.

Forskning viser at bare en flik av grønt virker inn på helsa til folk. Pasienter på sykehus med vindusutsikt mot noe grønt, blir raskere friske enn pasienter med vindu vendt mot grå betong. Fanger som har en glugg i cella mot et grøntområde, benytter psykologi- tjenestetilbudet i fengslet i langt mindre grad enn medfanger uten utsikt.

På arbeidsplasser rapporterer ansatte mindre sykdom, bedre helse og mer tilfredshet om de har naturlige omgivelser utenfor vinduet sitt. Park, trær, gress er tett knyttet til god helse. I byplanleggingen framover må politikerne i større grad ta med dette aspektet.

