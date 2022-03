Hvordan har det gått med oss under pandemien?

Saken oppdateres.

Se hele panelsamtalen i vinduet over.

Selma Mogstad Leraand har hatt pandemi hengende over mesteparten av sin tid på videregående skole. Samfundet-leder Fredrik Akre har hatt ansvaret for studentenes viktigste møteplass. Hvordan har to år med pandemi påvirket oss? NTNU-professor Steinar Krokstad har slått alarm om de unges psykiske helse. Hva vil helseminister Ingvild Kjerkol gjøre for å begrense ettervirkningen av pandemien? Du møter dem og Adresseavisens kommentator Trygve Lundemo direkte her fra kl. 19.30.

Adresseavisens debatt arrangeres i samarbeid med NTNU Helse og Rosendal Teater. Les mer om den her.

Hva er det med samfunnet vårt som er helseskadelig for unge? Hvordan har du det? Flere og flere unge har det ikke så bra. Dette har blitt spesielt synlig under koronapandemien.