Korona kommer og går, men psykisk sykdom består

Sjokktallene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i fjor viste at nesten halvparten av de 60 000 spurte studentene slet med alvorlige psykiske plager. Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) forteller i en fersk rapport at det er en kraftig økning i pågangen blant studenter med tyngre og mer alvorlig plager enn før pandemien til den psykiske helsetjenesten. Samtidig har vi sett at Rask psykisk helsehjelp, et lavterskeltilbud i Trondheim kommune, har hatt så stor pågang at de i perioder har vært nødt til å stoppe inntaket av nye henvendelser.

Derfor var 12. februar en gledens dag, da statsminister Jonas Gahr Støre varslet om full gjenåpning. Mange permitterte arbeidere kunne komme tilbake til arbeid, «enmeteren» forsvant og ingen skulle lenger fortelle oss hvor mange mennesker vi kunne møte i løpet av en dag.

Omsider begynner livene våre å gå tilbake til normalen. Selv om vi nå begynner å glemme dagene med sosial isolasjon, så føles de siste årene for mange som tapte år. År som man aldri får tilbake.

Dette gjelder kanskje særlig for oss unge. Den sosiale isolasjonen har skjedd samtidig som vi skulle levd våre beste liv, opplevd verden og møtt nye venner for livet. For noen har hele løpet på videregående skole vært preget av pandemien, mens andre har gått inn i studietiden på høyskole eller universitet uten faste sosiale holdepunkt. Konsekvensene av disse tapte årene, begynner vi så vidt å se konturene av.

Hva er det med samfunnet vårt som er helseskadelig for unge? Hvordan har du det? Flere og flere unge har det ikke så bra. Dette har blitt spesielt synlig under koronapandemien.

Vi vet så altfor godt at parallelt med pandemien, så har psykiske plager i befolkningen fått en voldsom økning. Dessverre er ikke gjenåpningen ensbetydende med at folks psykiske plager forsvinner over natta. Nå er tiden inne for at folk får den hjelpa de trenger, når de trenger den.

I alt for lang tid har vi hatt et system som er lagt opp slik at det er vanskelig å få hjelp før du har blitt alvorlig psykisk syk. Ventelistene er lange, og terskelen for å få hjelp av det offentlige har stadig blitt høyere. Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å opprettholde dette systemet.

Vi trenger en garanti for rask psykisk helsehjelp. Da trengs det økt ressurstilgang og en effektivisering av ressursbruk slik Koordineringsmøtet mellom Trondheim kommune, NTNU og SiT fremhever i sin rapport. Det må være tilgjengelige lavterskeltilbud til enhver tid, og ventetiden bør være så kort som mulig. Her må Trondheim kommune sikre et fleksibelt system som sørger for at nye henvendelser raskt blir tatt imot, uavhengig av den totale pågangen som naturlig vil svinge. Slik kan folk med lette psykiske plager få et raskt tilbud om passende hjelp uten lang ventetid.

Vi trenger også mer kunnskap om hva som fremmer gode liv og god psykisk helse. Derfor er prosjekter som «In my Experience», som samler inn historier om hva som får studenter til å føle at de lever et meningsfullt og godt liv, essensielt for å finne ut hvordan vi i større grad kan forebygge psykisk sykdom.

Pandemien har satt et kraftig søkelys på psykisk uhelse, og nå må vi sette i gang et krafttak mot psykisk sykdom. Målet må være at alle møter en åpen dør når man trenger hjelp med store og små psykiske vansker.

