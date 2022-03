Kunnskap – et bedre middel enn advarsler

Saken oppdateres.

Psykologene Djup og Melum advarer på det sterkeste helsepersonell mot å bryte sin taushetsplikt ved å melde ubegrunnet bekymring til barnevern i en kronikk i Adresseavisen 4. mars. De viser til en sak i Adresseavisen om en ambulansearbeider som skal ha meldt bekymring til barnevern på sviktende grunnlag.

Vi er enige i at helsepersonell ikke skal ha en lettvint omgang verken med bekymringsmeldinger til barnevern eller med taushetsplikten, men vi er ikke bekymret for at dette er et utbredt problem.

Pasienter må kunne stole på at deres grunnleggende rettigheter blir respektert Selv om intensjonen er god, kan urettmessige bekymringsmeldinger til barneverntjenesten føre til negative konsekvenser for familiene som rammes, barneverntjenestens kapasitet og tilliten til helsepersonell.

Gjennom våre mange år i spesialisthelsetjenesten har vi tvert imot erfart at helsepersonell har en høy terskel for å melde bekymring til barnevern. Tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2020 bekrefter vår erfaring og viser at bekymring i størst grad meldes av politi og barnevernstjeneste selv, fulgt av skole, foreldre og andre privatpersoner. SSB viser til at antall meldinger har vært relativt stabile fra 2016, med en svak nedgang.

Statens helsetilsyn skriver i sin tilsynsmelding fra 2018: «Statens helsetilsyn har i flere saker de siste årene konstatert brudd på helsepersonells plikt til å gi opplysninger til barnevernstjenesten etter helsepersonelloven § 33. Vår behandling av enkeltsaker tyder på at helsepersonell har for dårlig forståelse for når plikten til å gi opplysninger inntrer, og kanskje også mangelfull kunnskap om bestemmelsens rekkevidde. Dette er alvorlig, idet bestemmelsen er gitt for å sikre beskyttelse av barn som i svært begrenset grad kan melde fra selv.»

Ambulansearbeideren reagerte på hjemmet - sendte bekymringsmelding til barnevernet Ambulansearbeideren mente hjemmet til en pasient var uhygienisk med opphoping av søppel, og sendte bekymringsmelding til barnevernet. Nå har den ansatte fått kritikk for brudd på taushetsplikten.

Barnevoldsutvalget som ble utnevnt av regjeringen i 2015 til å gjennomgå saker hvor barn hadde blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt, fant at de ulike offentlige tjenestene i liten grad evnet å avdekke, gripe inn og samarbeide for å hjelpe alvorlig utsatte barn og deres familier. Funnene synliggjorde et åpenbart behov for å øke kunnskap om dette blant annet hos helsepersonell. Barneombudets ekspertgruppe av ungdom uttalte i høringsrunden «Ulike aktører i helsevesenet hindres fra å formidle viktig informasjon om barn grunnet frykt for å bryte taushetsplikten. Av den grunn må det bedre opplæring til om taushetsplikt for ansatte i helsevesenet og lærere». I tillegg oppfordrer ungdomsekspertene til å snakke med barna selv.

Så finnes det blant landets 350 000 utøvende helsepersonell helt sikkert tilfeller hvor det meldes bekymring for barn på sviktende grunnlag og hvor taushetsplikten er brutt. Det vil alltid være slik at helsepersonell, i likhet med andre yrkesgrupper, består av mennesker som noen ganger gjør feilvurderinger, eller ikke har fått tilstrekkelig opplæring.

Vi synes ellers det er bra at kronikkforfatterne viser til at helsepersonell har en selvstendig plikt til å følge opp barn av alvorlig syke foreldre. Frivillige hjelpetiltak for pasienter og deres barn/søsken utgjør en langt større andel av tiltak i spesialisthelsetjenesten enn bekymringsmeldinger til barnevern. Dette kan være støttende og veiledende samtaler med syke foreldre, hjelp til å kommunisere med barna, samvær med barn i sykehuset, og hjelp til å kontakte kommunale tjenester og lavterskeltilbud etter behov. Frivillige tiltak kan imidlertid ikke erstatte melding til barnevern når bekymringen blir alvorlig. Rapportene fra Statens helsetilsyn viser at det er et større problem at helsepersonell nøler med å melde alvorlig bekymring, enn at de melder ubegrunnet.

Vi tror ikke bruk av medieoppslag som er lite representative for helsepersonell og har en advarende undertone, vil føre til en bedre håndhevelse av opplysningsplikt og taushetsplikt. Snarere tror vil det kan ha en negativ og avskrekkende effekt som kan bidra til at helsepersonell unnlater å melde i saker som er alvorlige.

Lederne i våre klinikker har uttrykt at de ønsker en nyansert og kunnskapsbasert drøfting av situasjoner som innebærer etiske vurderinger i opplæringen av sine ansatte. Dette gjelder også opplysningsplikten. De er kloke nok til å forstå at usikkerhet og frykt er et lite egnet middel til å heve kunnskapsnivået og sikre en faglig god praksis – apropos mål og middel.

