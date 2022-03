Propagandaens paradokser

Her kjører Espen inn i Ukraina for andre gang siden krigen startet

Ordet «propaganda» brukes hyppig om dagen. Og det som forklaring på andres uvillighet til å godta bestemte synspunkter. Å anlegge en psykologisk synsvinkel på fenomenet, kan muligens kaste litt lys over saken. La oss innledningsvis bare konstatere at menneskets evne til kritisk, rasjonell tenkning er ganske begrenset. Det er andre krefter i sinnet som er langt sterkere enn fornuften. De fleste av våre meninger er heller ukritisk overtatt fra egne sosiale omgivelser. Det er med dette som utgangspunkt at vi kan se litt på hva propaganda er.

På tross av ordets odiøse klang for oss, så var ordet opprinnelig bare en betegnelse for utbredelse av ideer. Ulike politiske bevegelser brukte tidligere ivrig ordet på egen aktivitet. I samtiden er propaganda forstått som noe entydig negativt og som kun tilskrives motstandere.

Den første store krigen i det 20. århundre ble et vendepunkt i statens bruk av kontroll og manipulasjon av informasjon. Usanne historier ble i stort antall sirkulert av myndighetene for å bygge opinion rundt politikk og stoppe motstand. Arthur Ponsonbys bok «Falsehood in War-time» (1928) viste hvordan befolkningen under krigen hadde vært offer for massiv manipulasjon. Statens ledere var ikke til å stole på når det sto mye på spill og begikk rent bedrageri mot egen befolkning, argumenterer forfatteren.

En sjeldent effektiv propagandateknikk som Ponsonby beskrev, var løgnaktig demonisering av fienden. Britene anvendte skrekkhistorier om blant annet brutalitet, massakre og voldtekter for å sverte sine fiender. I kampen mot en slik uhyrlig motstander kunne ikke britene gi opp. At det senere ble avdekket at historiene var usanne, var ikke til hindre for effekt på opinionen. Propaganda ble dermed et våpen for myndighetene av første rang.

Den effekt som propaganda har, hviler på velkjente sosialpsykologiske mekanismer. Ved å skape illusjoner av enstemmighet og moralsk rett iblant befolkningen, så stilner de kritiske røster. Det samme gjør en saksframstilling som undergraver legitimiteten til andre mulige synspunkter. Ens motstandere kan kobles til negative eller umoralske forhold for å diskreditere dem. Spesielt effektivt er det å mane fram en stemning av akutt fare. I en slik situasjon blir det de enkle forklaringer understøttet av makthaverne som råder grunnen. Motforestillinger blir slik irrelevante.

Psykologen Daniel Kahnemans har vist hvordan den menneskelige tenkning består av to atskilte kognitive systemer. Det første systemet, hurtig tenkning, består av et sett av enkle kognitive regler som tillater vanlig fungering uten særlig anstrengelse. Det andre systemet, langsom tenkning, anvender kritiske forbehold, foretar egen analyse og søker å forstå.

Men slik tenkning krever anstrengelse og leder gjerne til tvil, ikke visshet. I disse to systemenes parallelle virksomhet i menneskets tenkning, ligger en kime til forklaring av hvordan motforestillinger under bestemte betingelser forsvinner som dugg for solen.

I sterkt pressede og oppjagede situasjoner er ikke alltid mennesker på høyde med seg selv. Opplevelse av fare og emosjonell opphisselse leder en innsnevring av synsfeltet. Ønsket er å finne enkle fortolkninger. Det er typisk kun i etterkant at personer oppdager at i en bestemt situasjon, befant en seg i følelsenes vold. Men selv om fornuften ikke gir svar på alt mulig, kan det jo være smart å bruke de beskjedne evnene vi har på beste måte.

