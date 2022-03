Ungdomsskole i bydel øst

Saken oppdateres.

Bystyret i Trondheim har 3. februar vedtatt en ny prioriteringsliste for nye skolebygg i Trondheim de neste 15 årene. Som beboer og forelder til barn tilhørende Lilleby skolekrets er vi skuffet over at Smelteverkstomta på Lilleby legges på vent som en «buffer» til skoleutbygging. I et debattinnlegg i 31. januar spør Torhild Dragset hvem som tar avgjørelsen om skoleutbygging på Lade og når det skjer. Svaret fikk hun delvis 3. februar, men hun spør også «hvorfor i all verden skal en ny ungdomsskole plasseres på Lilleby?».

Vi mener at den allerede utførte «Mulighetsstudien av Ringve skole» bør vektlegges før en endelig beslutning tas. Mulighetsstudien viser at kostnadene ved en etablering vil nærme seg nivået for nybygg blant annet på grunn utfordringer knyttet til universell utforming med mange nivåforskjeller, i tillegg til at det tekniske anlegget er utgått på dato. En ungdomsskole på Ringve vil først og fremst være egnet for beboere lengst nord og vest i Lade skolekrets, mens ungdomsskoleelever bosatt i Lilleby skolekrets fortsatt vil sogne til Rosenborg, jf. Kommunedirektørens notat fra 14. januar.

I et miljøperspektiv støtter vi gjenbruk av eksisterende skolebygg, men må samtidig stille spørsmål om Lillebyelevene er tatt hensyn til? Selv om Kommunedirektøren la til grunn at ungdomsskoleelevene fra Lilleby skolekrets må flyttes fra Rosenborg til Lade skole, fører dette sannsynligvis til en splitting og et skille mellom elevene bosatt sør (Buran/Bakkaunet) og nord (Lademoen/Lilleby) for Innherredsveien. Mulighetsstudien har vist at elevtall fremover ligger lenger sør og nærmere sentrum enn der Ringve skole ligger, altså i områdene Lilleby, Jarlheimssletta, Leangen stasjon og etter hvert Nyhavna.

En ungdomsskole på Lilleby vil bli et knutepunkt for elever fra flere omliggende bydeler og føre med seg sosiale møteplasser, som en naturlig del av byutviklingen rundt en skole. Bydelen har behov for flere sosiale møteplasser, og det er en prioritert satsing med gjennomføring av områdeløft for Lademoen. Vi er bekymrer for at en ny utredning av Ringve vil koste mer penger og forsinke prosessen med å etablere ungdomsskole for området.

En ny ungdomsskole skal plasseres på Lilleby fordi Lilleby trenger det. At uteområdene på Lade er gode, betyr ikke at en ny skole automatisk skal legges dit. Heller tvert om – Lilleby og østenden av skolekretsen er i sterk utvikling. Her trengs offentlig investeringer til etablering av gode uteplasser og samlingssteder til glede for nærmiljøet – på Lilleby.

