«Gåten Agnes» avdekker store samfunnsproblemer

Fjerde og siste episode i dokumentarserien «Gåten Agnes» om Agnes Waade ble publisert på NRK TV mandag 7. mars og har lineær sending 14. mars. Jeg vil berømme Tore Strømøy og NRK for arbeidet de har lagt i dokumentaren, samfunnet trenger den fjerde statsmakt der personer med funksjonsnedsettelser blir sviktet av de tre første. På spørsmålet om overgrepene mot Agnes Waade var noe folk visste om, sa det ene intervjuobjektet i dokumentaren at det var ikke «metoo» den gangen.

#Metoo-bevegelsen har på mange måter revolusjonert samfunnet, i form av større bevissthet rundt den undertrykkende maktstrukturen over kvinner og rundt seksualitet og overgrep. Vi har større kunnskap om grensesetting og samtykke. Vi har større mot til å ha de vanskelige samtalene om vold og overgrep. Men vi har fortsatt ikke mot til å snakke om overgrep mot barn og voksne med funksjonsnedsettelser.

Det NRK og Strømøy lykkes med som få andre klarer å formidle, er den lammende følelsen av maktesløshet. Hvordan kunne et barn bli fratatt skolegang lenge etter innføring av opplæringsplikten? Hvordan ble en kvinne fritt vilt på samme tid som kvinnefrigjøringen? Hvorfor førte ikke varslingene til handling hos noen av statsmaktene? Kunnskap. Samfunnet mangler handlingsplan og beredskap for vold og overgrep mot funksjonshemmede. Vi trenger en metoo for funkiser.

Vi forsøker å trøste oss med at Agnes Waade levde i en annen tid, men vi er ikke kommet mye lenger enn 1990. Kripos mangler barn med funksjonsnedsettelser i anmeldelsene som kommer inn til dem. Barn med funksjonsnedsettelser er fortsatt langt mer utsatt for vold og seksuelt overgrep i dag, selv med avvergingsplikten. Nesten tre ganger større sjanse enn andre barn, og barna blir enda sjeldnere hørt eller trodd. Dette informerer Redd Barna om gjennom kampanjen #JegErHer.

Selv etter innlemming av FN-konvensjonen om rettigheter for funksjonshemmede, forkortet CRPD, vil det gjenstå et stort arbeid med holdningsendring og en erkjennelse av at undertrykkelsen av funkiser, er et av de største samfunnsproblemene vi har. Omtrent 17 prosent av Norges innbyggere har funksjonsnedsettelser og møter diskriminering og barrierer. Slik som Leksvik kommune den gang ville lage et eget opplegg for Agnes Waade, vil kommuner i hele landet fortsatt gjøre det samme istedenfor å la funkiser benytte etablerte tjenester og tilbud i andre kommuner.

Staten er handlingslammet, og dokumentarserien viser oss hvordan. Frykten for å sette presedens. Forlik tilbys bak lukkede dører slik at en eventuell dom ikke gir gjennombrudd for flere saker. Snur vi om på mynten, kunne alle fått innfridd sine rettigheter fra dag én, og vi hadde fått et langt bedre samfunn og demokrati. Men Agnes Waade ble returnert mot sin vilje til Leksvik og døde. Samfunnet levde videre.

Debatten i Adresseavisen om forholdet mellom rett til innsyn og rett til personvern er nødvendig, for per nå fungerer det slik at personvernet beskytter både offeret og overgriperen. NRK ba om innsyn og fikk utlevert store deler gjensladdet, og de måtte anke til Statsforvalteren. De færreste journalister kan vente i ti måneder, og det er også et samfunnsproblem. Indre Fosen kommune har en plikt til å verne om personopplysninger, men med den fulle og hele tilgangen til dokumentarkivet har kommunen også en plikt til å varsle om kritikkverdig forhold.

Sviket mot Agnes Waade er på nivå med justismordet på Fritz Moen.