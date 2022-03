Saken oppdateres.

For svært mange er digitale redskaper et godt hjelpemiddel til å mestre mange av dagliglivets oppgaver på en lettvint og grei måte. Det er også i noen tilfeller en nødvendighet for å kunne fungere i hverdagen og oppnå de mest selvfølgelige rettigheter for å fungere i samfunnet. For de som mestrer, og som har anledning til å bruke disse redskapene, er nok alt bare vel.

LES OGSÅ: Hva gjør digitalt utenforskap med samfunnet?

Uten tilgang til digitale redskaper kan en så enkel sak som å ta bussen bli problematisk, og uten en mailadresse er det for eksempel umulig å opparbeide seg bonus i Tobb. Når det gjennomføres en digital folkeavstemning om Innlandets framtid, er det grunn til å stille seg spørsmål om den digitale utvikling er i ferd med å løpe fra store deler av befolkningen, og dermed har blitt en trussel mot demokratiet.

Vi snakker da om «digitalt utenforskap» hvor noen blir satt utenfor og henvist til en framtid i en «analog parallellverden», avskåret fra mange selvfølgelige rettigheter og muligheter som andre har. «Alle skal med» og «nå er det vanlige folks tur» er gode tanker og retningslinjer for et godt samfunn. Det er derfor god grunn rette på de skjevheter den digitale utviklingen kan føre med seg og dermed oppnå et mer inkluderende samfunn.

LES OGSÅ: Kommentar fra Kari Hovde: Det digitale helvetet

De som utsettes for et slikt utenforskap, er en meget sammensatt gruppe. Mange er eldre uten dataerfaring fra arbeidslivet, eller andre som rett og slett ikke råd til å kjøpe digitale hjelpemidler eller ha tilgang til bredbånd. Små barn vil også kunne de samme hindringer, for hvem kjøper en smarttelefon til en åtteåring for at han/hun skal komme seg til fritidsaktiviteter med buss.

Vi i Landsforbundet for offentlige pensjonister har diskutert disse problemstillinger på vårt årsmøte, og vi mener at det bør utarbeides en plan for å møte de som av ulike årsaker har blitt stående utenfor, og ikke har mulighet til å bruke digitale redskaper som de fleste av oss har tilgang til. Dette må omfatte både opplæring, mulighet for tilgang til internett og alternative løsninger for de som ikke vil ha mulighet for å fungere tilfredsstillende digitalt.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe