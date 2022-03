Framtida trenger lærerutdanningene

Saken oppdateres.

KS bør ha langt høyere ambisjoner for skolen enn undervisere uten lærerutdanning. Det skal være mange veier inn i læreryrket. Felles for dem alle må være en av de åtte lærerutdanningene. Alt annet undergraver hele lærerprofesjonen, alt vi gjør, hele vårt samfunnsoppdrag. På vegne av oss som er lærerstudenter sank det i magen da jeg leste innlegget fra KS-direktørene Helge Eide og Tor Arne Gangsø i Adresseavisen. Mener de virkelig at det ikke er viktig med lærerutdanning for å jobbe som nettopp lærer i skolen?

Samtidig som direktørene i KS undergraver lærerutdanningene, blir det færre og færre søkere til disse utdanningene. Mens færre søker seg til lærerutdanninger, er det også altfor mange som ikke fullfører, og blant de som fullfører – velger for mange seg til et annet yrke enn i skolen. Som om ikke det er nok, slutter flere av de nyutdannede lærerne i skolen allerede i løpet av de fem første årene. KS burde sin første prioritet burde være å løse problemet, ikke bagatellisere det.

Det kan virke som om KS opplever at det finnes gode alternativer til å bli lærer utover en av de åtte lærerutdanningene. Formålet med lærerutdanningene er å ruste oss til å møte og følge barn og elever i deres danning og utdanning. At det er avgjørende for framtiden at vi tilegner oss høy faglig og pedagogisk kompetanse gjennom integrerte, profesjonsretta lærerutdanninger.

Dessverre kommer det ekstra godt frem når vi hver dag våkner til nye meldinger fra krigen i Europa. Det er disse tidene de komplekse lærerutdanningene ruster oss til å møte, slik at vi bygger gode samfunn og demokrati for fremtiden. Vi trodde det var helt opplagt, også for KS, at vår kompetanse er uerstattelig.

Vi trenger en skoleeier som vektlegger at den viktigste bakgrunnen du kan ha som ansatt i en lærerstilling er lærerutdanning. Uten det vil all innsats for å utvikle norsk skole være uten nytte. Lærere med variert yrkesbakgrunn er en styrke for skolen, og det er vi helt enige i. Det er en styrke for skolen at det er en mangfoldig gruppe fra samfunnet som blir lærere. Vi trenger mennesker som er dyktige i alle skolens fag, vi trenger praktiske og teoretiske styrker, vi trenger personer med bakgrunn fra kreative fag, realfag, og språkfag.

Det er krise for skolen at det stilles spørsmål til skolens avhengighet av tradisjonell norsk lærerutdanning. Vi som bruker studietida vår på lærerutdanninger, vet at vi er helt uunnværlige. Den kompetansen vi opparbeider oss gjennom våre lærerutdanninger, kan ikke erstattes. Uten oss er den skadelidende parten barna, elevene og framtida.

