Gallopperende drivstoffpriser for transportnæringen

I de siste dagene har vi sett en voldsom økning i dieselprisen. Dette savner sidestykke i de snart 60 årene jeg har vært i denne næringen. Bare på de siste dagene har prisen pr. liter diesel økt med 3,20 kroner. Siden 1. januar i år har prisen økt med hele 40 prosent. Dette er virkelig alvor for transportbedriftene.

Vi driver i en næring som har svært liten margin generelt. Mange har avtaler som kan indeksreguleres én eller to ganger pr. år. Dette gjør at en ikke får inndekning for den ekstraordinære prisen en må betale nå. Mange kommer til å dukke under hvis noe ikke skjer umiddelbart.

Her må regjeringen komme på banen nå! 60 prosent av det vi betaler for dieselen, er avgifter til staten. I valgkampen sa Vedum at med Sp i regjering garanterte de for at dieselprisen ikke skulle overstige 20 kroner. Valgflesk? Nå er den 26 kroner pr. liter. Næringen trenger hjelp nå, og det må de som styrer i kongeriket forstå!

