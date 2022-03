Rødt bør ta ballen - ikke mannen! 

Saken oppdateres.

Rødts ledelse i Trøndelag legger breisida til og slår til med et personangrep når de svarer opp min analyse av Rødt sitt standpunkt til Nato og EU/EØS. De angriper hardt og beskylder meg for å være uredelig. Vel. Det er ikke uredelig å konstatere at Rødt er imot både Nato, EØS og EU. Rødt ønsker å stå utenfor Nato, EØS og EU. Det er det samme som alenegang og proteksjonisme. Jeg må kunne påpeke dette uten å bli beskyldt for å være uredelig fra Rødt sin ledelse i Trøndelag. Mitt råd til Rødt er – hold dere til saken – ta ballen – ikke mannen.

Rødt er imot Nato, EU og EØS. MDG er for EØS og Nato. Jeg forventer at dagens krig også vil løfte debatten om EU i mitt eget parti. Vi trenger mer samarbeid i Europa, for å løse de store utfordringer vi står overfor – enten det gjelder fred og demokrati, eller store kriser som naturkrisen og klimakrisen.

