Tilfluktsrom er mangelvare i Trondheim

Saken oppdateres.

Det er mange år siden Norge som stat, lagde tilfluktsrom som skulle være ment for alle som bor i det nærområdet slike finnes. Svært mange steder har man ikke tatt høyde for dette i boligutbyggingen innad i kommunene. Hvordan er situasjonen i Trondheim?

Det er 911 tilfluktsrom i Trondheim. Trondheim har ansvar for alle offentlige tilfluktsrom i kommunen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har registrert 14 offentlige tilfluktsrom, i tillegg har kommunen ansvaret for 80 private tilfluktsrom i sine eide bygninger som blant annet skoler, idrettshaller og barnehager.

Til sammen skal tilfluktsrommene ha plass til 105 504 personer. Dekningsgraden er 51 prosent. Det hadde vært interessant å vite om alle tilfluktsrommene er i en slik tilstand at man kan ta imot innbyggerne. Hva med oss på Ranheim, Vikåsen og Solbakken?

På Solbakken finnes det plass til 150, Vikåsen 225 og på Jakobsli skole 290. Det er tragisk at man ikke har bygd tilfluktsrom i Ranheims-området i takt med den gigantiske boligbyggingen som er gjort. Hva skal resten gjøre? Vi kan vel springe opp i skogen.

