Grønnvasking av mikroplast

Saken oppdateres.

Forrige uke fikk frem nye kontraster i Arbeiderpartiet. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide fikk gjennom en global avtale mot plastforsøpling, og i bystyret stemte Ap gjennom mer penger til miljøverstingen gummigranulat.

Det var i kraft av Norges rolle som presidentskap i FNs miljøkonferanse at ministeren fra Ap kunne si: «Vi skaper historie i dag, og vi burde alle være stolte.» WWF kalte det et historisk vendepunkt. Statsledere, miljøministere og andre representanter for 175 nasjoner landet et rammeverk som adresserer plastens vei fra kilde til havet. Direktør for FNs miljøprogram kaller det den viktigste internasjonale miljøavtalen siden Parisavtalen.

Dagen etter, innførte et flertall av bystyret i Trondheim et nødvendig hvileskjær i arbeidet med å stanse spredning av mikroplast fra kunstgressbaner. Gruppeleder for klima- og miljøministerens parti kalte det et kvantesprang om vi bruker offentlige penger på kunstgress med bare litt mikroplast i bare fem år til. Heldigvis fikk Høyre flertallet med på å anerkjenne at det sannsynligvis blir et nasjonalt eller internasjonalt forbud mot denne forurensningen de neste åra.

Det er mye engasjement og sterke følelser for fotball, også for gressmatta. Det er dessverre også faktafeil, misforståelser og merkelige uttalelser. Som da leder for idrettsrådet i Trondheim mente at fotballbanene ble en del av en sirkulær kjede da man fant ut at utslitte bildekk kunne brukes som innfyll. Du skal lete lenge etter bedre grønnvasking av den nest største kilden til mikroplast i havet. Over 200 tonn gummigranulat spres hvert år bare fra banene i Trondheim.

Gummigranulat ble ikke funnet opp fordi spillere trengte noe å spille fotball på. Det oppsto da bildekkindustrien fikk problemer med å bli kvitt avfallet sitt. Fra 2004 kunne ikke gamle bildekk lenger legges på avfallsfyllinger eller i støyvoller langs forurensende hovedveier – fordi bildekk forurenser miljøet. Smart var den som tok frem avfallskverna og lagde granulat så smått at det passerte alle forbud og ble den mest ettertrakta kula på banen.

Denne uka kunne vi lese i Adresseavisen om Nardo FK som har valgt kunstgress med innfyll laget av hamp og sand. Årsaken til valget, står det, var et krav for å få kommunal lånegaranti og tippemidler. Dette stemmer ikke. Nardo spiller i en divisjon der NFF setter høye kvalitetskrav til banen. På det tidspunktet lånegarantien ble gitt, fantes det ifølge kommunedirektøren ikke kunstgress uten plast som tilfredsstilte kravene fra NFF. Derfor stilte ikke bystyret det miljøkravet til Nardo FK.

På grunn av høye kvalitetskrav fra NFF presiserte SV i bystyret forrige uke at vi vil støtte de klubbene som velger plastfritt – der det finnes plastfrie alternativer godkjent av NFF. I stedet ville flertallet hvile seg litt, dog ikke på laurbæra. Heldigvis vil flertallet gi et ekstra tilskudd til de som velger plastfrie granulater.

Vi skyter ingen hvit pinn etter barnefotballen, som Venstres gruppeleder hevdet i bystyret. Vi vil bare ikke bruke offentlige penger på den nest største kilden til mikroplast i havet som uansett kommer til å bli forbudt veldig snart. Fordi Norge forrige uke på glimrende vis landet forhandlingene om en global avtale mot plastforurensning. Fordi neste generasjon forventer det av oss.

