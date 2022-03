Kveles av innstramminger og feilberegninger

Saken oppdateres.

Jeg er stort sett en tålmodig sjel, men nå brenner det. Om det ikke gjøres nye beregninger av driftstilskuddet i revidert statsbudsjett står en rekke skole- og arbeidsplasser i fare. Saken er at koronaåret 2020 er lagt til grunn for hvor mye friskolene får i driftstilskudd for 2020, noe som har ført til et katastrofalt økonomiske kutt midt i et påbegynt skoleår.

Disse skolene skal ifølge friskoleloven ha et driftstilskudd på 85 prosent av det en skoleplass i den offentlige skolen koster. Men hvordan kan man bruke koronaåret 2020 som beregningsgrunnlag for den driften skolene har i dag?Totale kutt i ulike ordninger for friskolen utgjør i statsbudsjettet for 2022 en nedgang på hele 36 prosent. Dette tar kveletak på en rekke skoletilbud som vi i Trøndelag KrF mener det er viktig å beholde.

Oppfordringen går til regjeringen Støre: Gjør beregningene av driftsstilskuddet til friskolene ut fra skoleår med normal drift i revidert statsbudsjett! Dette er et helt nødvendig skritt for å sikre friskolene som vi mener er viktige bidragsytere for å sikre både valgfrihet og alternativer innen pedagogikk og livssyn.

