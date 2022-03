Vi klarer det, vi som er dugnadsfolket.

Saken oppdateres.

I omtrent sjuhundre og tretti dager, har vi levd med frykt, hyperfokusert media, masker og lukta av håndssprit. Kaos og død. I dette har vi mer eller mindre stått sammen, men uten å være fysisk nær hverandre og det har gjort noe med oss. Vi er reddere nå enn vi var tidligere. Håndtrykket forsvant, den vante hilsen hvor fremmede brøt isen. «Albuebumpen» ble et kjært alternativ, men hva er en hard knokkel, mot en varm hånd?

Da vi åpnet landet, var det likevel vakkert å se hvordan vi kjempet mot den uvelkomne angsten. Nok en gang kunne vi le uanstrengt, uten å ha i bakhodet at latteren måtte oppleves på to meters avstand. Vi lo helt ned i magen noen ganger, forsiktig tillot vi oss det. Det var blitt mulig å puste fritt igjen, uten en tynn tøyflik over munnen.

Det varte ikke lenge. Krigen mot det usynlige ble byttet ut mot det synlige så raskt at vi rakk nesten ikke å ta innover oss den nyvunne friheten. I stedet for smittetall er vi nå blitt nødt til å forholde oss til ord som «atombomber», «Europa i krig» og «Jodix». Angsten som ennå ikke hadde lagt seg helt, får føde nok en gang. Jeg merker det på samtalen. Folk trekker pusten ned i magen og holder den der. Flere av oss legger oss om kvelden og gråter for de stakkars menneskene som blir fanget i en kamp på liv og død. Og det er lov å føle litt ekstra nå, dette skjer ikke i fjerne land hvor det nærmest virker urealistisk. Vi er ikke kyniske av den grunn.

Vi kunne gjøre noe sist. Vår nå nedkjempede fiende var ikke avbildet annet enn i animasjonsform, likevel fikk vi den under kontroll. Nå er fienden avbildet med piksler og det hele, i flere farger, kontekster og variasjoner. Og mannen på disse bildene kan vi ikke sprite vekk, vi kan ikke holde avstand eller beskytte oss fra han med en maske.

Jeg ble kalt «hore» den gangen jeg prøvde å kritisere Putin Denne uka markerer vi både menneskerettighetsuka og den internasjonale Kvinnedagen. Samtidig pågår det en krig ikke så langt unna. Det får meg til å tenke på alle kvinner som lider i denne krigen og i alle kriger.

Men. Fordi det er et «men». Vi kan holde dugnad. Det vi er aller best på. Dugnadsånden er vår aller største stolthet i Norge, vi har satt standarden akkurat på det området. Vi viste fingeren til covid-19 med den standarden, om det er lov å si det sånn. Ordet i seg selv har vel aldri blitt brukt så mye heller, og vi er kanskje også litt lei av det nå. Vel, det får vi bare bite i oss, nå må vi sette i gang igjen.

For to år siden måtte vi konstruerer en ny måte å hilse på hverandre, nå må vi endre på måten vi gjør dugnad. Vi må bytte ut harde albuer med varm, myk og omfattende kjærlighet og håp.

Vi har ikke et annet våpen å bruke, du og jeg. Vi må ikke glemme at de tingene som gjør livet verdt å leve er mektigere enn noe annet. I lang tid nå har vi fått beskjed om vise kjærlighet og håp på avstand. Nå trenger vi ikke det lengre. Vi må klemme, ha sex, kysse, stryke, lage mat til hverandre, le tett inntil hverandre, danse sammen. Når redselen kryper inn over oss må vi holde hender. Vi kommer ikke til å klare oss som et folk etter det som nå skjer hvis vi lar angsten ta over, ikke etter alt verden nylig har vært gjennom.

Det kommer redde mennesker hit, de har blitt frastjålet landet sitt, og vi må være sterke for dem også. Vi må brette opp ermene, slik som vi alltid har gjort, helt siden vi plukket poteter alle mann. Vi må være grenseløse i vår kjærlighet. Og ubrytelig i vårt håp.

Jeg tar det tilbake forresten, vi må ikke finne opp en ny måte å gjøre dugnaden på, det jeg ber oss om å gjøre har vi gjort før. Vi må stoppe litt opp og puste, slik at vi kjenner felleskapet på kroppen. Den typen dugnad som gjør oss åpne og klare for å ta imot de som nå kommer med nestekjærlighet og forståelse. Den typen dugnad som gjør oss sterke, vi skal ikke la det onde seire!

Vi klarer det, vi som er dugnadsfolket.