Kvinner og barn på flukt

Saken oppdateres.

Over én million mennesker har så langt flyktet fra krigsrammede Ukraina. De fleste av dem kvinner og barn som har vært nødt til å dra fra sin kjære mann, sønn, pappa, bror og onkel. FN anslår at omkring ti millioner mennesker vil flykte i tiden fremover. Det er mennesker som lider uforskyldt for storpolitikken, som verken de eller mange av oss andre ikke forstår.

Se for deg at du, mannen din og dine tre tenåringer, den eldste gutten din ble 18 for to måneder siden, står på grensa mot Polen. Mannen din og gutten din får ikke reise ut, de må kjempe i krigen. Og de sender deg av gårde sammen med de to jentene dine. Tenk etter hva som går igjennom hodet ditt, der på grensa mellom himmel (kanskje ikke kalle et av alternativene himmel?) og helvete. Du aner ikke hvor du skal, eller hva du skal gjøre. Alt oppleves helt uvirkelig, og du er trøstesløs. Jentene dine ser skrekkslagne ut og vender seg mot deg med alle spørsmålene du ikke har svar på.

Vi kan bare tenke oss hvilke traumer de sliter med og vil slite med i lang tid. Her må vi stå sammen å hjelpe våre søstre. Høyre mener at Norge bør åpne dørene for ukrainske flyktninger, og vi ber nå regjeringen legge fram en plan for hvordan Norge kan stå beredt til å ta imot flere ukrainske flyktninger. Vi mener alltid at flyktninger hjelpes best i nærområdene. Nå er det vi som er nærområdene, og må sammen med andre europeiske land, stille opp.

Hvordan skal Norge og Europa klare å bistå alle disse skjebnene? Sannsynligheten for at de blir i Norge lenge er stor. Dette vil kreve kartlegging på hvilke tiltak som kreves for en helhetlig tilnærming og en konkret plan for hvordan asylmottak og kommuner skal settes i stand til å ta imot flyktninger.

Av konkrete forslag ønsker Høyre at denne planen blant annet bør inneholde et hurtigspor for å få ukrainske flyktninger inn i arbeid og aktivitet. Det må sikres like økonomiske ordninger for asylsøkere i mottak som dem som bor hjemme hos familie eller venner.

Vi må ønske hver eneste ukrainer som kommer til Norge velkommen. Vi må som søstre og brødre åpne oss mer enn det vi nordmenn er vant til og bidra med varme og omsorg. Samtidig som vi skal bidra til jobber og sørge for til at de blir inkludert i alle kriker og kroker i landet vårt. La oss vise ukrainerne hva en dugnad handler om. Varm velkomst til vårt samfunn til de som er på flukt fra Ukraina, er det mektigste våpen mot angriperen. Samtidig gir det håp både til de som har flyktet og de som er blitt igjen for å kjempe for landet sitt og for demokratiet.

