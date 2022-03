Krever billigere bensin og diesel

- Det er under min verdighet å snakke østlandsk for å bli forstått

Saken oppdateres.

Bensin- og dieselpriser stiger til skyhøye høyder. Dette burde ikke være tilfellet i et land som henter inn så store inntekter på våre oljefelt. Høye bensin- og dieselpriser er en ekstra stor belastning for barnefamilier, uføretrygdede og minstepensjonister, og dette kan Norge ikke være bekjent av.

Pensjonistpartiet krever en betydelig reduksjon i avgiftsnivået. Nåværende regjering fra Ap og Sp sa i valgkampen at «nå er det vanlige folks tur», og det bør de bevise dersom de mente at det betyr at forholdene skulle bli bedre for folk flest over hele landet. På linje med strøm må regjeringen også sponse diesel, bensin og gass. Dette må gjelde all type energi som har fått en slik vanvittig prisstigning.

