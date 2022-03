Hvorfor ikke reversere bensin- og dieselprisene?

Saken oppdateres.

Vi husker alle tiden før regjeringsskiftet da lovnadene satt like løst som beskrivelsene av regjeringen Solberg. Senterpartiet ville ikke akseptere en drivstoffpris på 17–18 kroner literen. Ja, noen i Sp sa til og med at partiet ikke kunne delta i regjering hvis bensinprisen gikk over 20 kroner. Nå har Arbeiderpartiet og Sp muligheten til å gjøre noe med det uten at noe skjer. Jeg tror skuffelsen er stor!

Siden regjeringsskiftet har drivstoffprisene gått i helt gal retning. Fra en pris på ca. 17–18 kroner per liter har vi nå en pris på over 27 kroner enkelte steder. Dette kan vedvare, og faktisk bli mye verre. Jeg vil understreke at priseksplosjonen ikke skyldes regjeringen, men regjeringen skuffer inn mange hundre milliarder kroner på de høye oljeprisene, og det er regjeringen som kan gjøre noe med situasjonen i samarbeid med fylkene og andre offentlige aktører. Prisene er en stor utfordring for de som er avhengige av bil enten det er i distrikt eller i by. For de som har inngått avtaler med fylke og stat, medfører prisveksten også utfordringer.

Trønder-Avisa hadde den 9. mars et oppslag om transportfirmaet Anton Jenssen AS som sa at de høye drivstoffprisene kan «velte» det lokale firmaet. Eier frykter nedleggelse etter 40 års drift. Utgiftene har økt med 75 000 per uke. Dette er mildt sagt alvorlig. Den svært informative artikkelen beskriver utfordringene inngående og gir grunn for uro.

Når dette skrives, har undertegnede ikke registret noen konkrete handlinger fra regjeringen på tross for en svært alvorlig situasjon. Vedvarer de høye prisene, kan det bety at tradisjonsrike firma i distriktene må legge ned.

Jeg har, som gruppeleder for Høyre i fylkestinget, prøvd å rette oppmerksomheten på fylkeskommunens ansvarsområde i dette spørsmålet. Hvilke konsekvenser får økningen i drivstoffpriser for fylkeskommunens kollektivtilbud – båt/ferge/buss/drosje, og hvilke mekanismer har vi for å regulere avtalene med våre leverandører til vegvedlikehold. Dette gir følgende spørsmål til fylkesdirektøren:

Har Trøndelag fylkeskommune gjort noe opp mot regjeringen som en respons på de høye drivstoffprisene?

Hvilke konsekvenser, og hvilke mekanismer har vi i våre kontrakter med leverandørene våre som sikrer disse akseptable rammevilkår?

Hvor stor kostnadsøkning gir de økte drivstoffprisene for Trøndelag fylkeskommune?

Det er avgjørende viktig at vi sikrer rammene for de som utfører tjenester for Trøndelag fylkeskommune. Med dette som bakteppe blir det interessant å høre hva fylkesdirektøren mener om fylkeskommunens rolle. Og ikke minst blir det interessant å følge med på hva regjeringen tenker å gjøre av konkrete tiltak.

