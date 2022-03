Marina Ovsyannikova - husk dette navnet

Knusende rapport viser at Trondheim trenger et krafttak for utviklingshemmede

I går kveld avbrøt Marina Ovsyannikova direkte nyhetssending på Russlands største tv-kanal (Russia One), mens hun ropte «Nei til krig! Stopp krigen!». I hendene hadde hun plakat der det sto: «Stopp krigen! Ikke tro på propaganda. Her blir dere løyet til!»

Før denne enkvinne-protesten filmet hun en appell, der hun forteller om sin ukrainske far og sin russiske mor som har alltid levd i fred. I appellen anklager hun Putin for den brutale krigen i Ukraina. «Ti generasjoner av våre barn kommer til å lide av denne krigen hvis vi ikke stopper den nå», sier hun. Samtidig anklager hun tv-kanalen Russia One, der hun selv har jobbet i mange år som produsent, for Kremlin-propaganda. Hun avslutter med å si: «Gå ut og protester! De kan ikke fengsle oss alle!»

Den måten hun går imot Putins monstermaskineri av propaganda, er tvers gjennom modig. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har henvendt seg med takk til Marina Ovsyannikova og alle de russere som kjemper for at sannheten om det som skjer i Ukraina kommer ut. Ovsyannikova ble arrestert og kjørt bort, etter det har ingen hørt om eller fra henne. Hun er sporløst forsvunnet. Hennes advokater klarer ikke å finne henne. Vi håper at hun er trygg.

En av Russlands fremste litteraturkritikere (som også er en kvinne), Galina Juzefovitsj, har skrevet tidligere i dag: «Jeg har tro på at fremtidens Russland bør styres av kvinner som Marina Ovsyannikova». Jeg er enig. Modige, empatiske og kloke kvinner skal det være. Kvinner er tross alt i overtall i Russland (54 prosent), men har ikke vært ved makta siden Katarina den Store. Det er i alle fall på tide med å ta bort makta fra de små grådige umodne mannehender den er i nå.

