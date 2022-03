Fellesmagasin framfor nytt museum

Hun er ny sjef for tradisjonsrikt renn: - Jeg ga et skjelvende ja

I kronikken «Nytt museum? Momentum er nå!» i Adressa 14. mars skriver MiST-direktør Karen Espelund om viktigheten av å lande lokaliseringsdebatten for det planlagte kunst- og designmuseet i Trondheim. I den forbindelse peker hun på at Kunstindustrimuseet bare kan vise frem 4–5 prosent av samlingen sin i det nåværende bygget.

Lignende argumenter har vært brukt av andre i tidligere debattinnlegg om samme sak. Museene har bare plass til å stille ut en brøkdel av gjenstandene eller kunstverkene sine! Dette kan for folk utenfor museumsverden høres sjokkerende ut. Men alle som kjenner til hvordan museer fungerer, vet at museene verken kan eller bør stille ut alt de har på lager. Det er et kvalitetstegn at museet både rullerer utstillingene sine og oppbevarer mesteparten av gjenstandsmaterialet i magasin. Denne retorikken er rett og slett villedende.

Det som burde stå høyt på agendaen til MiST er et fellesmagasin (spesialbygd lager) for Museene i Sør-Trøndelag, der alle samlingene til de ulike museene får optimale bevaringsforhold. Herman Krags utsøkte museumsbygg i Munkegata må også rehabiliteres og gjerne utvides. Men argumentene for å bygge et helt nytt fellesmuseum for kunst og design/kunsthåndverk på Leuthenhaven, er fortsatt ikke overbevisende nok, verken kunstfaglig eller museumsfaglig.