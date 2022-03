Forventer at Melhus KrF tar avstand

Bonus for kundene er at de får et bedre og billigere taxi-tilbud

Saken oppdateres.

Da tenker jeg på de skremmende meninger styremedlem i Melhus KrF, 2. nestleder i fylkesstyret i KrF og ikke minst er første vara for samme parti til Melhus kommunestyre, Daniel Hovind, har gått ut med om hans oppfatninger og meninger rundt krigen i Ukraina.

Hovind uttrykker mange forskjellige meninger rundt det, som at Ukraina kan takke seg selv for at Russland gikk til sine krigshandlinger mot landet. Som at bakgrunnen for krigshandlingene etter Hovinds mening ligger i at Russland er presset opp i et hjørne av Nato, og han benevner Ukraina som et vestlig marionettregime. Han legger videre til at Ukraina gir våpen til folket for å forsvare seg er en strategi for å skape et blodbad for å skape seg sympati.

LES OGSÅ: Ljudmyla rømte fra krigen: – Jeg var redd jeg ikke skulle få se henne mer dersom hun ble i Ukraina

På spørsmål fra Adresseavisen forteller han at han ikke støtter invasjonen, men prøver å forstå hvorfor krig virket mest fornuftig for Russland, slik at det kan unngås lignende situasjoner i fremtiden. Da må spørsmålet stilles, har det historisk noen gang vært fornuftig med krig og krigshandlinger? Vil det noen gang bli fornuftig i fremtiden?

Heldigvis og selvfølgelig tar fylkesleder i KrF, Geirmund Lykke, avstand fra Hovinds meninger og uttalelser. Likevel har Daniel Hovind meningsfeller innen partiet, fylkeslederen i Troms og Finnmark KrF, Truls Olufsen-Mehus, deler Hovinds syn, og ingen av de to vil svare på Adresseavisens spørsmål om hvilken side de står på i krigen i Ukraina.

Jeg forventer også at Melhus KrF, som fylkesleder Lykke, tar avstand fra sitt styremedlem og varamann til Melhus kommunestyre sin mening om krigen i Ukraina, og tar det som en selvfølge at de går offentlig ut med det.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe