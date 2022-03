Hvem ser oss?

Disse elleve starter for RBK: Se treningskampen mot KBK her

I det siste har flere medier hatt saker om manglende tilbud om midlertidig bolig til rusavhengige. 3. juni 2021 bestemte også Stortinget at personer som ruser seg aktivt, må sikres tilgang til et krisesentertilbud med ansatte som har tverrfaglig kompetanse på rus og vold. Ved opprettelse av nytt tilbud for kvinner i Trondheim kommune mener vi dette må sees i sammenheng.

« Vem ser oss » er overskriften i en rykende fersk studie fra Sverige, om kvinner i aktiv rus og deres opplevelser av vold i nære relasjoner. Studien stadfester det vi har erfart og vet, at rusavhengige kvinner i høyere grad enn normalbefolkningen er utsatt for vold i nære relasjoner. Det disse damene står i, er ofte en kombinasjon av fysisk, psykisk og seksuell vold, samt at studien også viser at hver femte kvinne er utsatt for drapsforsøk av sin partner. Dette er alvorlig, og det er dessverre ingen grunn til å tro at det er annerledes hos oss.

Det er viktig og på tide at vi setter fokus på kvinner i rusmiljøet, og det bør være en selvfølge at denne gruppen skal ha lik rett til vern mot vold, som alle andre. Til tross for høyere forekomst av vold, så har ikke de dette gjelder vært beskyttet av gjeldende lovverk.

I Enhet for rustjenester har vi hatt et særlig fokus på kvinner og rus helt siden Heidrunsenteret ble opprettet i 1997, etterfulgt av flere målrettede tiltak. På grunn av strukturelle omstendigheter og prioriteringer opphørte dessverre flere av tilbudene til kvinnene, og i 2017 ble kvinnetiltaket i sin daværende form avviklet. For å ivareta et fortsatt særlig fokus på kvinnene i rusmiljøet, ble det etablert en egen ressursgruppe på kvinner og rus. Ressursgruppen har hatt som oppgave å være pådrivere for å bedre situasjonen for sårbare kvinner i rusmiljøet, på tvers av avdelingene i enheten. I november 2020 la gruppen frem en bekymringsmelding. Denne handlet om at flere av kvinnene var uten fast bolig og at man hadde mistet oversikten over antall bostedsløse blant dem. Det ble også meldt bekymring rundt kvinner som i utgangspunktet hadde bolig, men som er sårbare og utsatt for fysisk/psykisk vold, seksuell vold og utnyttelse. Rusbruk er ofte et hinder for at de får et tilbud ved kommunens ordinære krisesenter.

Vi er nå i gang med å opprette et ressurssenter for kvinner med ansatte som har spisskompetanse på målgruppa. Målet er å tilby helhetlig hjelp gjennom stabiliseringsopphold, midlertidig botilbud og krisesentertilbud. De fleste kvinnene som har utviklet en alvorlig rusavhengighet har overlevd ekstreme belastninger og gjentatte traumatiske hendelser, ofte allerede i tidlig barndom. De lever livet sitt uten trygge rammer, er ofte i situasjoner hvor de utsettes for reell fare, samtidig som de lever med en vedvarende indre utrygghet. Enhetens intensjon er å utvikle et ressurssenter som kan bli et trygt «anker». Ansatte skal ha særlig kompetanse på kjønnsspesifikk tilnærming, vold i nære relasjoner, traumer, kvinnehelse, seksuell helse og prostitusjon, i tillegg til spisskompetanse på rus og avhengighet.

Vårt mål er at Trondheim kommune igjen skal bli en spydspiss på feltet, med et særlig fokus på psykoedukasjon, og tilby lærings- og mestringskurs på ulike tema etter behov. Senteret skal først og fremst være der for sårbare kvinner og deres pårørende, men også for fagfolk på området som ønsker å heve sin kompetanse.

Det er på høy tid at disse kvinnene blir sett - de fortjener det!

