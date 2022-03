Kvener burde også bli feiret på sin nasjonaldag!

Bonus for kundene er at de får et bedre og billigere taxi-tilbud

16. mars er en stor dag, men mange vet ikke om den store dagen for det er nemlig kveners nasjonaldag. I 2014 fikk de sin egen nasjonaldag som nå ikke feires stort verken i Trøndelag eller resten av Norge. Det er så utrolig viktig at vi flagger med deres flagg og viser dem den respekten de fortjener, for det er tross alt noe så stort som en nasjonaldag. De burde også få en plass i kalenderen akkurat som andre nasjonaldager i Norge.

Det gjør vondt inni meg å vite at de ikke får like stor oppmerksomhet, og blir feiret som de egentlig skal av hele landet. De er en del av oss og Norges samfunn og historie. For hvordan hadde vi følt det hvis ikke 17. mai ble feiret og fått den oppmerksomhet med å heise flagget til topps.

I dagens samfunn er det mange som ikke tør å stå frem med at de har en kvensk bakgrunn fordi de ble undertrykt før i tiden. Det har ført til at de som har kvensk bakgrunn nå til dags, kun har mulighet til å lære sitt språk i Troms og Finnmark. Men de må gjøre noe mye større med det, for vi senterungdommen krever at alle skal ha lik mulighet i hele landet til å lære om sitt opphav og språk. Og siden kvensk er en stor del av Norges historie, burde det bli obligatorisk å lære om kvener i undervisningen på skolen i hele landet.

I 2005 ble kvensk registrert som eget språk, ikke bare en finsk dialekt. Det er så ufattelig mange som ikke vet det og deres språk. For kvensk er et nasjonalt minoritetsspråk som burde tilbys alle elever med kvensk tilknytning, uansett hvor i landet de bor. Vi må utdanne flere lærere med kvensk som fag, og vi må gjøre språket tilgjengelig. Gjør vi ikke noe nå, vil språket dø ut.

Jeg og resten av senterungdommen ser et stort behov for en omfattende styrking av kvensk og deres historie i skolen og en styrking av kvenpolitikken, fordi vi i Norge har en plikt i å ivareta deres språk, kultur og historie. Og det burde vi klare når vi i Norge pryder oss med tittelen verdens mest demokratisk land.

Onnee päiväle! Gratulerer med dagen. Så heiser vi flagget i dag for alle flotte kvener der ute.

