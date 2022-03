Sammen kan vi skape en ny trøndersk ledestjerne for grønn omstilling

Bonus for kundene er at de får et bedre og billigere taxi-tilbud

Saken oppdateres.

En av mine lykkeligste dager i arbeidslivet var da jeg som nyutdannet fikk tilbud om fast jobb i Statoil. Selskapet var Norges mest attraktive arbeidsgiver, og utviklingsmulighetene føltes uten grenser. Drøyt ti år senere fikk jeg anledning til å ta et studieopphold i Boston, og det var første gang jeg hørte ordet «disrupsjon».

LES OGSÅ: Straumprisen er fortsatt et mysterium

Klimautfordringen var allerede høyt på FNs dagsorden, og det store spørsmålet var om det var mulig å utvikle lønnsomme teknologier som kunne «overta» for fossile kilder. Også den gangen var det sol- og vindkraft som var antatt å ha det største globale potensialet. Utfordringen var at lagrings- og digitaliseringsutfordringen virket som et uoverkommelig hinder for å sikre en sikker og stabil energiforsyning.

Det er vanskelig å spå om fremtiden, men de fleste av utfordringene vi så for tjue år siden, er på vei til å bli løst. Med Tesla, Elon Musk og en utrolig utvikling innen digitalisering er det realistisk at verden kan bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Fornybare teknologier har blitt konkurransedyktige, og elektrifisering av flere sektorer er innen rekkevidde. Dette er gode nyheter. Uten at folk flest og næringslivet har en økonomisk interesse for omstilling i en utslippsfri retning, blir omstillingen vi må igjennom mye vanskeligere.

DEBATT: Vi krever politisk kontroll over kraftbransjen

Trønderenergi er et ungt selskap i bransjen, med en kultur bygget på en sterk pionerånd. Svartelva i Indre-Fosen kommune var selskapets første kraftutbygging som sto ferdig i 1959. Den siste store vannkraftutbyggingen var Orkla-Grana som sto ferdig i 1985. Den er hjertet i vår produksjonsvirksomhet og har siden vært lokalisert på Berkåk.

Vårt formål er utvidet fra å produsere kraft til kun trøndere, til også å være med å skape et klimanøytralt samfunn utenfor regionen. Vi har kompetansen og forutsetningene til å utgjøre en forskjell. Vi ønsker nå igjen å gå foran ved å skape et nytt stort nordisk fornybarselskap, med hovedkontor i Trøndelag, som vil bidra med investeringer og nye arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Er det atomkraften som skal redde oss?

Trøndelag har det beste utgangspunktet for å være et av verdens ledende arnesteder for grønn omstilling. Trondheim er teknologihovedstaden med NTNU, Enova og Sintef i front. Vi har en sterk industriklynge på full fart inn i fornybarsektoren, vi har tilgang på spisskompetanse innen digitalisering, vi har naturressursene og vi har innovasjonsmiljøene. I tillegg har vi unge talenter som vil skape nye virksomheter, og de ønsker å jobbe i bedrifter som er en del av løsningen på klimautfordringen. Vi har lang erfaring med industrialisering. Det eneste vi mangler, er kompetent risikokapital som kan sette oss i stand til å utvikle oss både regionalt, nasjonalt – og utenfor Norges grenser.

Vi har, sammen med kommunene som eier Trønderenergi, de siste årene aktivt bidratt til å omstille og forberede oss for ny vekst. Og vi har kompetansen som gjør at mange vil samarbeide med oss. Vi har gått tilbake til røttene våre – produksjon av fornybar energi – nettopp fordi Norge og Norden må øke produksjonen av fornybar kraft i årene som kommer. Vi har derfor nye bedrifter under etablering som skal bidra til å elektrifisere og redusere energibruken hos de største brukerne av energi – som transportsektoren, anleggssektoren, dagligvarebransjen, eiendomsbransjen og industrien.

Alle disse sektorene må redusere sine utslipp av klimagasser dersom vi skal lykkes med å skape et utslippsfritt samfunn, og ikke minst, lykkes i konkurransen i et nullutslippssamfunn. Den gode nyheten er at de grønne løsningene er i rask utvikling mot å bli enda mer lønnsomme, og det vil skape nye industrier. Vi vil at mer av denne verdiskapingen skal skje her i Trøndelag.

Utfordringen vi må løse, er å kombinere kraftproduksjon med ny teknologi som kan benyttes i fremtidens kraftsystem. Det er dette vi de siste årene har jobbet med å finne løsninger på, og ved hjelp av forskning og utvikling, forretningsutvikling, digitalisering, og dyp kompetanse om kraftsystemet, har vi allerede flere suksesshistorier med oss i ryggsekken.

En viktig forutsetning for utviklingen av Trønderenergi de siste årene har vært tilgang til de ledende utdannings- og kompetansemiljøer her i Trøndelag, blant annet innen energi og miljø, og kunstig intelligens. Norge har vært i første rekke i verden til å elektrifisere landets energiforbruk – nå kan vi bruke dette fortrinnet til å utvikle løsninger for et utslippsfritt energisystem resten av verden vil etterspørre. For er det en ting vi er sikre på – så er det at lønnsomme og utslippsfrie energisystem er løsningen for fremtiden.

Vårt forslag er å etablere et nytt stort industriselskap med tett kobling til dagens Trønderenergi. Det nye konsernet vil ha med seg kjernekompetansen vi har bygget over mange tiår, mens kontrollen over «arvesølvet» – vannkrafta – vil ligge igjen i det offentlige eide Trønderenergi. Norges ledende investeringsmiljø på energi, Hightech Vision, vil bidra med halvparten av risikokapitalen og en industriell eierkompetanse som vil gi oss et kvante (for) sprang inn i det grønne skiftet. Samtidig må vi si at veien frem er komplisert og vi kan ikke garantere at vi lykkes.

Vi tror vekstmulighetene er store, og samspill med næringsklyngene og kunnskapsmiljøene i regionen blir en viktig suksessfaktor. Vi vet også at vår bransjes kompetanse om kraftsystemet er avgjørende for omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Trondheim og Trøndelag har forutsetningene, talentene og ikke minst motet. Våre kommunale eiere kan sammen med privat kapital bygge et grønt flaggskip som vil kunne bli like viktig for Trøndelag som Equinor har vært for Stavanger. Uten «hårete mål» klarer man mindre – og vårt mål er å sette Trøndelag på kartet som en av de fremste fornybarregionene i Europa. Vi øker ambisjonsnivået i tråd med vår samfunnsrolle. Vi ønsker derfor sammen med våre eiere og samarbeidspartnere å løfte fanen høyt for dagens nyutdannede, og andre som ønsker å være heiagjeng for etablering av den nye grønne ledestjernen i regionen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe