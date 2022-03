Uhørt frekkhet mot eldre

Bonus for kundene er at de får et bedre og billigere taxi-tilbud

Argumentene for å bygge et nytt fellesmuseum, er fortsatt ikke overbevisende nok

Saken oppdateres.

Jeg leser med vantro om tilbygget ved det gamle politihuset. Dette er en uhørt frekkhet å plassere et bygg kloss innpå et eksisterende boligbygg, og det endatil et hjem for eldre: Vår Frue menighets aldersboliger.

Det er førti leiligheter som blir direkte skadelidende dersom noen ikke tar til vettet og stanser dette overgrepet. Ja, et direkte overgrep mot en gruppe eldre som ikke har vært av dem som har krevd så mye gjennom livet. De har vært lykkelige for det fine og gode hjemmet de har ved Vår Frues aldersboliger. Men så kommer det «byråkratiske trollet» og vil berøve dem for sol, luft og lys, trivsel og hygge, ved å trampe på dem, ved å plassere et kjempestort bygg kloss innpå.

Dette er uhørt og direkte så frekt at det faktisk må regnes som et overgrep mot mennesker, som bør æres og hedres for sin store innsats i livet. Nei, dette går ikke an, stopp denne utbyggingen!

