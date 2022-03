«Blå strøm» - et steg i retningen for nullutslipp

Norge vil opprette luftbro for flyktninger – henter over 5000

Har solgt luksusleiligheter for 670 millioner i Åre. Noen for prisen av en svindyr enebolig i Trondheim

Etter to år med pandemi, er det klart for festivalsommer: Dette er artistene du kan få med deg i sommer

Saken oppdateres.

Hvorfor vil regjeringen at husholdningene i Norge skal subsidiere strømmen til offshoreinstallasjoner? Våre politikere har laget rammebetingelsene slik at oljeselskapene kan få fastpris for landstrøm på 40 øre kWh for elektrifisering av oljeinstallasjonene. Privat forbrukere på Øst- og Sørlandet måtte i januar betale markedsprisen på 155 øre. Fullverdig alternativet til strøm fra land er offshore gasskraftverk med CO₂-fangst og lagring som vill gi en merkostnad på ca. ti øre/kWh. Dette betegnes som «blå strøm» fordi utslipp av CO₂ er redusert med 90 prosent og kan derfor ikke defineres som grønn eller fornybar energi.

LES OGSÅ: Sp-opprør mot elektrifisering

Politiske rammebetingelser i dag: Oljeindustrien har offshore vindmøller som en politisk «bestilling» sammen med stortingsvedtak fra 1996 om å utrede kraft fra land for alle nye utbygginger og større ombygginger. Alle beslutninger i en pud-søknad (plan for utbygging og drift) baserer seg på beregnet kostnader, og med det som hovedelement av dokumentasjon vil strøm fra land til rundt 40 øre kWh inkludert nettleie alltid bli det billigste og enkleste alternativet. Oljeselskapene har dermed oppfylt alle krav som stilles fra myndighetene, og har ingen insentiv til å foreslå alternative løsninger.

I 2017 gjennomførte Sintef en analyse for kost-nytte-effekt av et offshore gasskraftverk med CO₂-fangst og lagring. Konklusjon var at denne løsningen ble fem prosent dyrere per MWh sammenlignet med strøm fra land. Hvorfor er ikke denne analysen nevnt i en framtidig klimastrategi? Næringsdepartementet er eier av Petoro, og er dermed ansvarlig for selskapets målsetting, hvor det er spesifisert: «Selskapet har som mål å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten».

LES OGSÅ: Kan vi endelig snakke om klimaet igjen?

Med denne instruksen dokumenterer Næringsdepartementet at lønnsomheten i Petoro har høyere prioritet enn strømforsyningen til bedrifter og privathusholdninger på fastlands Norge. Hvorfor vil ikke regjeringen endre oljeselskapenes rammebetingelser slik at de må vurdere alternativer til kraft fra land?

Poenget med mitt engasjement er at offshore gasskraftverk er et kjent alternativ for oljeselskapene, som de bevisst ikke ønsker skal evalueres som et reelt alternativ til strøm fra land. Så lenge de politiske rammebetingelsen er som I dag, sitter de helt stille I båten og håper at stormen og fokuset mot strømpris og overføringer til offshore skal forsvinne.

Det siste de ønsker, er en debatt I offentligheten som dokumenterer at det eksisterer et fullverdig og faktisk bedre alternativ for reduksjon av CO₂ utslipp. Det koster dem bare ti øre per kWh litt avhengig av hvilken kostpris mann legger inn I regnestykket for kjøp av gassen som forbrennes.

Løsningen er «blå strøm» fra flytende kraftenheter med CO₂ - fangst og lagring. En slik installasjon har utnyttelsesgrad på samme nivå som turbiner som benyttes i gasskraftverk på fastlandet i Europa. Norske offshorenæring er ingen kraftkrevende industri som er avhengig av subsidierte priser fra norsk vannkraft. Tvert imot har de enorme inntekter som hovedleverandør av naturgass til Europa. Denne omdannes til elektrisk kraft uten CO₂ rensing.

Fire til seks slike kraftenheter kan elektrifisere hele den norske sokkelen med kraft innen 2030. Behovet for store utvidelser av landnettet for overføring av strøm mellom de forskjellige områdene reduseres. Denne løsningen vil også være en nødvendig nettstabilisator og supplement til havvindmøller når det er lite vind.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !