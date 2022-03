La Nyhavna bli bydelen som peker fremover

Norge vil opprette luftbro for flyktninger – henter over 5000

Saken oppdateres.

Det nye senteret skal være inspirerende og iøynefallende, fullt av lekende barn og voksne, og være en integral del av en levende bydel med fokus på innovasjon og teknologi. Etableringen av en ny bydel på Nyhavna gir oss en fantastisk mulighet til å skape en arena for vårt skole- og fritidspublikum, der vi kan spille på lag med studenter, forskere, innovasjonsmiljø og næringslivet. Med større og oppgraderte lokaler blir vi endelig i stand til å formidle bredden av forskning og utvikling som finner sted i regionen.

Vitensenteret i Trondheim har gjennom en årrekke vært en av Trøndelags største attraksjoner for skoler og familier. Ved etableringen av senteret i 1988 slo vedtektene fast at «Stiftelsens formål er å formidle naturvitenskap og teknologi på en engasjerende måte til et bredt publikum».

Vitensenteret har gjennom en årrekke vært en av Trondheim største attraksjoner for skoler og familier. Besøkstallet nærmer seg 90 000 i året, og med oppstart av Talentsenteret i realfag i 2016 har vi for lengst vokst ut av egne lokaler. I dag må vi til stadighet avvise publikum på grunn av plassbegrensningen i bygget. Vi har rett og slett vokst oss for store for vår nåværende plassering.

Trondheim satser allerede tungt på utvikling av sportsarenaer og kultur. Midtbyen, med sine historiske bygg og ærverdige kulturinstitusjoner, forteller om en kulturarv som har utviklet seg over 1000 år. Nyhavna har en kortere historie, og står foran en radikal endring. Utviklingen av en helt ny bydel gir oss en ulik mulighet til å skape et miljø som bygger opp under Trondheims ønske om å være Norges teknologihovedstad og et innovasjonsdistrikt i verdensklasse.

Trondheim kommune har allerede lagt inn gode føringer i planprogrammet. Nyhavna bør bygges med stort fokus på bærekraft gjennom transformasjon av eksisterende bygg og innovative løsninger. Grilstad Marina og Lilleby er glimrende eksempler på nye bydeler som har vokst frem med gode bomiljø de siste årene. Men om vi kopierer dette oppsettet, går vi glipp av en helt unik mulighet til å utvide Trondheim sentrum, der vi nettopp blir inspirert av bydelens navn – Nyhavna.

La bydelen preges av at vi gjør et brudd. Her kan vi finne nye løsninger, i miksen av bolig, næring og kultur. I bruk av materialer. I gjenbruk av bygg. Av koblingen mellom fritid og næring, gjennom kreative møteplasser som makerspaces og fikseverksteder.

I kronikken «Nyhavna: Nok en Aker-brygge-kopi eller verdens første teknologihavn?» peker Morten Breivik, Egil Eide og Frode Halvorsen på behovet ulike næringer har for å ligge nær sjøkanten. Ved flytting til Nyhavna er nærheten til forskningsmiljø og teknologinæringer en optimal plassering for oss som har som oppdrag å formidle kunnskap om realfag og teknologi til publikum. Ikke bare til barn og familier, men til alle. Et nytt Vitensenteret midt i en innovasjonsdrevet næringsklynge kan bli et viktig grep inn i et teknologidrevet grønt skifte.

I de kommende år vil de enorme investeringene på NTNUs campussamling og Ocean Space Centre gi store ringvirkninger for Norge. Disse gigantiske prosjektene krever også at forsknings- og innovasjonsmiljøene får en større synlighet i byen. Ikke bare gjennom festivaler og konferanser, men ved å etablere en arena hvor en leken tilnærming til kunnskap møter forskningsformidling. Hvor skoleklasser kan se hvordan bedrifter i Trondheim utvikler undervannsdroner som er med på å løfte våre næringer inn i det grønne skiftet.

Med nyetableringen på Nyhavna får vi arealer til større forskningsarrangementer for barn og unge. Vi skal ha plass til å ta imot spektakulære internasjonale vandreutstillinger om helse, roboter og romfart. Vi vil kunne brukes til konferanser og events, og vi tror på delingskultur og smart bruk av bygg gjennom samdrift av arealer som auditorium, kafé og restaurant.

Et nytt vitensenter skal selvfølgelig fortsatt preges av fantastiske modeller som skaper undring, latter og lekende læringsopplevelser for skoleklasser og familier på besøk. Vårt unike planetarium skal fortsatt ta deg med på reiser ut i verdensrommet eller ned under havets overflate. Senteret kan plasseres ved Nidelvas utløp, eller hva med taket av Dora? La Nyhavna bli bydelen som viser vei inn i fremtiden.

