Skremmende tall for anleggsbransjen i Midt-Norge

Saken oppdateres.

Det lokale næringsliv i Midt-Norge står foran permitteringer, oppsigelser og konkurser om prisgaloppen på drivstoff, strøm og stål ikke blir møtt med konkrete tiltak fra regjeringen. En fersk undersøkelse viser at frykten for den nære framtid i bedriftene i Møre og Romsdal og Trøndelag er enda større enn i resten av landet.

LES OGSÅ: Hvorfor ikke reversere diselprisene

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) representerer 2300 bedrifter med mer enn 40 000 ansatte i hele Norge. Vi har spurt hvordan økningen i dieselprisene påvirker deres nære framtid. Svarene er nedslående. En tredjedel av alle maskinentreprenørene i Midt-Norge står i fare for å permittere eller si opp ansatte dersom prisgaloppen ikke blir møtt med håndfaste tiltak. Én av ti bedrifter i Trøndelag og Møre og Romsdal frykter snarlig konkurs. Begge tallene er høyere enn landsgjennomsnittet i undersøkelsen.

Nå ber vi lokal- og fylkespolitikere og våre stortingsrepresentanter fra Midt-Norge om å bidra til å forhindre at lokalbedrifter forsvinner som en direkte følge en grusom krig i Europa. Norge tjener – som ett av få land – enorme penger på olje- og strømprisene. Vi har råd til å være svært rause i hjelpen til Ukraina. Vi har også råd til å bremse effektene av krigen for lokale bedrifter i Norge.

LES OGSÅ: Mange kommer til å dukke under hvis noe ikke skjer umiddelbart

For våre medlemmer er situasjonen akutt og mer truende for virksomheten enn den pandemien vi har stått i de siste to årene. Nesten alt vi gjør er avhengig av diesel. Når du våkner opp om morgen og kan kjøre på en nybrøytet vei, når tomten til den nye skolen er klargjort eller når kommunen skifter ut de gamle vannrørene er det våre bedrifters maskiner og ansatte som har gjort jobben. Uten dem er det ikke mulig å bygge landet.

Derfor er prisene på kort sikt en trussel mot lokale arbeidsplasser og på lang sikt mot en hel næring som er ryggraden i norske lokalsamfunn. Små, sunne bedrifter som var lønnsomme og skapte lokale arbeidsplasser for få måneder siden, står i akutt fare for å velte over ende.

Mange av våre bedrifter er allerede inne i en betydelig likviditetskrise. I neste fase er det et dramatisk konkursras hvis ikke tiltak settes inn. Det vil skape en varig endring i strukturen i norsk næringsliv der små og mellomstore bedrifter ikke overlever krisen vi er nå er inne i. Dette vil også ramme de vi jobber for – enten det er kommunen som skal ha vedlikehold en vei eller huseieren som skal drenere tomten.

LES OGSÅ: Frp vil fjerne alle avgifter på drivstoff

Vi ber om at alle presser på slik at Stortinget snarest vedtar en krisepakke for norske transport- og entreprenørbedrifter. Konkret ber vi om:

Midlertidig fjerning av veibruksavgiftene på diesel inntil krisen er over og markedet har stabilisert seg.

Innføring av kompensasjonsordning for transport- og entreprenørbedrifter innen rammene av EUs energiskattedirektiv – «Professional diesel», og etter mønster fra ordningen slik den fungerer i 8 EU-land og slik den er i ferd med å bli innført i Finland.

Som er alternativ til innføring av «professional diesel» kan CO₂ avgiften på diesel midlertidig fjernes for denne delen av næringslivet – inntil krisen er over og markedet har stabilisert seg.

Vurder i tillegg en kompensasjonsordning etter mønster fra koronapakkene

Vi blir dypt bekymret når vi hører politikere som sier de vil se an utviklingen. Lokale bedrifter blør i disse dager og trenger umiddelbart hjelp for å stå gjennom krisen.

