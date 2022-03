Utviklingshemmede trenger gode relasjoner

Høye drivstoffpriser: Her er triksene som gir deg flest liter og kilometer for pengene

Trondheim kommune publisere nylig forvaltningsrevisjonen: «Kvalitet i bo- og aktivitetstilbud og tildeling av bolig». Kontrollutvalgets leder, Rolf J. Brøske, sier til Adresseavisen at han blir trist av å lese rapporten som, ifølge avisa, «slakter» tjenestetilbudet i kommunen. Brukerrepresentanter og pårørende uttrykker at de endelig får bekreftet sine bekymringer om utilfredsstillende tjenester for mennesker i BOA. Tilgang til bolig og økonomiske rammer for å drifte BOA, er et viktig tema. Professor Jan Tøssebro, NTNU, blir referert på at botilbud igjen blir større og mer institusjonalisert.

Kommunedirektøren sier i sitt høringssvar til rapporten at det alltid vil være rom for forbedring og effektivisering. Det siste begrepet er ikke beroligende. Stort sykefravær, turnover blant ansatte og en hverdag med lite rom for individuelle aktiviteter blir også tatt opp i rapporten. Mange beboere gir uttrykk for usikkerhet og utrygghet ved at de «hele tiden» møter nye hjelpere, og den utviklingshemmede personen, som kan streve med kommunikasjon og forståelse, må tilpasse seg og sine uttrykksmåter til et stort antall ansatte.

Rapporten omhandler tjenester til utviklingshemmede voksne. Jeg har forsket på barn og unge som bor i barnebolig, og deres muligheter til medvirkning i eget liv, gjennom sine kroppslige uttrykksmåter. Barneboliger har god bemanning, ofte én til én, noe som kan gi muligheter for relasjonsbygging. Likevel styrer institusjonelle praktiske oppgaver hverdagen.

Mat, medisin, hygiene og rapportering kan prioriteres på bekostning av relasjonsbygging med de unge. Personalet kan bli for opptatt med å gjøre framfor å være i relasjonen. Ansatte snakker seg imellom, om og til de unge, og kan mangle tid og kjennskap nok til å lytte til de, ofte svake, signalene de unge gir. Turnussystemet med mange ansatte er etter min mening en stor barriere for at beboere skal møte mennesker som virkelig kjenner deres uttrykksmåter. Jeg opplevde også at enkelte var veldig opptatt av hvem som skulle være sammen med dem neste vakt, et tegn på behov for forutsigbarhet i en uoversiktlig hverdag.

En uro er at barn i barnebolig kan gå fra et godt bemannet system til en mer ustabil institusjonstilværelse når de blir 18 år. Vil det føre til resignasjon og passivitet eller til mer utagerende adferd for å bli hørt? Kruithof med flere skriver at det i bofellesskap må gis tid og rom for at ansatte skal kunne skape relasjon til den de yter tjenester til- Det bidrar til at den utviklingshemmede får reell mulighet til medvirkning i de viktige detaljene i hverdagen. Forfatterne oppfordrer til å gi intensiver til ansatte, slik at de ønsker å bli værende i stillingen over tid. Jeg stiller meg bak disse oppfordringene.

Vil en personalgruppe som kjenner beboerne godt, som har tid og rom for å danne relasjoner kunne forebygge noe av den utfordrende adferden i boliger? Kanskje er utfordrende adferd et kommunikasjonsuttrykk som personalet i sin hverdag ikke har mulighet, eller kunnskap, til å lytte til og svare på?

Rapporten påpeker at oppdelingen i mindre enheter (pandemikohorter) med fast personale, har ført til økt forutsigbarhet og trygghet for beboerne. Dette har kommunedirektøren også registrert i høringssvaret, og er kanskje noe av det viktigste å ta med i videre planlegging: Å gi den enkelte beboer færrest mulig, men kompetente ansatte rundt seg. Ansatte som har mulighet til å jobbe med relasjon og kommunikasjon – personale som har tid til å være sammen med beboerne, å se mennesket, ikke bare utføre plikter for å kunne rapportere disse inn i systemet.

