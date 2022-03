Det må et krafttak til også for ansatte som jobber i Boa!

Norge vil opprette luftbro for flyktninger – henter over 5000

Saken oppdateres.

Det må et krafttak til for personer med utviklingshemming som mottar bo- og aktivitetstilbud. Ansattes situasjon i tjenestetilbudene må inngå i krafttaket. Kommunerevisjonsrapporten om bo- og aktivitetstilbudet (Boa) i Trondheim fastslår at innføring av avdelingsledermodell i 2017 medførte at avdelingslederne har ansvar for langt flere ansatte enn anbefalt.

LES OGSÅ: Slaktes for tilbudet til utviklingshemmede - refser byråkratene

Ansatte opplever mindre kontakt med sin leder enn før. Vedtak om tjenester er lite detaljerte og ikke grundige nok. Sykefraværet er høyere enn gjennomsnittet i kommunen, og sykefraværet er høyest blant vernepleiere, som har mer ansvar og krevende oppgaver. Høy turnover blant ansatte gir uforutsigbare hverdager for tjenestemottakerne.

Vernepleierutdanningene og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (Naku) formidler til studenter og kommuneansatte, at å jobbe i tjenestetilbud til utviklingshemmede er viktig, faglig utfordrende, givende og interessant. Personer med utviklingshemming er definert som viktigste målgruppe for vernepleiere.

FO og Naku gjennomførte i 2020 en kartlegging av kompetansesituasjonen i tjenester til utviklingshemmede som viste at kompetansen i tjenestene er altfor lav, med tanke på kompleksiteten og omfanget av tjenestene. Det er mangel på og vanskelig å rekruttere vernepleiere til tjenestene både nasjonalt og i Trondheim. Hva er det som kjennetegner tjenestetilbudene som lykkes med rekruttering og holder på gode fagfolk?

Vår forskning om bo- og aktivitetstilbud bekrefter at tjenester som lykkes med å utvikle gode tjenester, har faglig nærledelse som veileder og støtter ansatte i arbeidet. Ledelsen er faglig drivkraft som tydeliggjør sosialpolitiske idealer for tjenestene, som selvbestemmelse, likeverd, deltakelse og et aktivt liv. Fagfolkene må ha arenaer og tid til å drøfte faglige utfordringer og rom for systematisk arbeid med å utvikle individuelle tjenester for tjenestemottakere.

Rutiner og systemer må være på plass, så alle tjenesteytere får nødvendig opplæring og oppfølging slik at tjenesteytingen ivaretar individuelle rettigheter. Informanter vi har intervjuet i bo- og aktivitetstilbud sier at det er faglige arenaer, fagmøter, fagdager og overlapping, som er det første som fjernes ved overforbruk og knappe ressurser. Hvis ikke de faglige arenaene og muligheter til å jobbe planmessig, systematisk og individrettet er til stede eller hvis det ikke legges til rette for faglig arbeid, vil det være vanskelig å rekruttere vernepleiere og andre miljøterapeuter til sektoren.

