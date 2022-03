Statsforvalterens drøm – hvor seriøs er den?

Det må et krafttak til også for ansatte som jobber i Boa!

For de som kjenner fjellandbruket i Trøndelag kan invitasjonen fra Statsforvalteren ikke tas på alvor. En titt bakover i tiden viser at vi ikke henger med i alle krav vi blir stilt ovenfor. Bruksmengden har rast nedover med rekordfart. Hvorfor skulle vi nå – på kanten av stupet – komme opp med en trylleformel som «kunne gitt» bærekraft for kjøttfebonden, melkebonden eller sauebonden i et landbruk hvor mer og mer bærer preg av industri.

Det bakenforliggende, siden 90-tallet, fra alle hold har vært: Stor, større, størst. Selv de største teller på knappene. Er det bryet vært å slite seg ut for en framtidig minstepensjon? Sikkert er det: Skal det lille vi har igjen av fjellandbruk bestå, må det sterkere lut til. Her må man se på bosetting, samfunnsfunksjoner og hvor mye våre jordstykker kan tåle av marktrykk fra en maskinpark som stadig blir større og tyngre.

Rådet jeg vil gi Statsforvalteren er: Vend nesa den andre veien! Still våre styrende i «Tigerstaden» det enkle spørsmålet: Vil dere ha levende fjellbygder? I så fall må dere kjenne deres besøkstid og legge nok i potten til de som fortsatt holder tritt med tiden i et «fjellandbruksvindu», som er smalt nok fra før. Selv da vil det holde hardt.

