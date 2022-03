Få har gjort så mye som dem for å sette Trondheim på verdenskartet

Saken oppdateres.

Vi er to gutter som drar til Globusen i Hommelvik hver tirsdag hvis vi ikke er syke. Grunnen er at når vi er der, kan vi lage mat, vi kan også være med på Sommer-Malvik og Vinter-Malvik. Men nå vi har hørt av de som jobber der, at Globusen vil stenge fordi de har ikke nok penger til å ha det åpent.

Vi synes at det er trist hvis Globusen må stenge fordi at de ikke har nok penger. Vi vil at Globusen ikke skal stenge fordi de lar oss lage mat, treffe venner der, og de har masse aktiviteter. Det er også er veldig gøy og vi liker og gå dit. V️i blir triste hvis Globusen stenger!

