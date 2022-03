Gutter og jenter burde ha samme ishockey-regler

Ingen tegn til liv etter at et amerikansk militærfly styrtet i Beiarn

Kjære Norges ishockeyforbund, jeg lurer på hvorfor guttene får takle og ikke jentene. Skal det ikke være likestilling her i Norge? Det burde være likt for alle.

For det første: når jenter spiller mot jenter, er alle på samme nivå. Hvis jenter spiller mot gutter, skjønner jeg at det kan være urettferdig. Men det trenger ikke å være lov til at gutter takler jenter eller motsatt bare så lenge det er likestilling når gutter spiller mot gutter og jenter spiller mot jenter.

Idretten henger etter i likestillingen Full likestilling burde vært en selvfølge i idretten, men dette er langt fra sannheten.

For det andre mener jeg at taklinger er en del av ishockey. Hvis jentene får takle kan det være at det blir gøyere å se på. Hvis det blir gøyere å se på, kan det være at flere starter på ishockey. Hvis jeg hadde vært en jente hadde jeg nok synes at det hadde vært litt urettferdig at guttene får takle, men ikke jeg. Det er jo urettferdig mener jeg, men det er jo noen jenter som er sterkere enn andre jenter. Da kan de svake tenke at de er dårlige. Samtidig gjelder dette også for guttene, men de får jo lov til å takle da. Jeg mener i hvert fall at det er kjempegøy å takle.

Til slutt vil jeg høre deres mening om ulike ishockey-regler for gutter og jenter skal det være greit egentlig. Vil dere virkelig at det skal være gøyere å spille ishockey for gutter enn for jenter?

