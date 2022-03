Nei til topping av lag i barneidretten!

Vilde (21) fra Trondheim er Nato-soldat i Litauen: - Her føler jeg virkelig at jeg er en del av noe større

Hva føler du om topping av lag i barneidretten? Jeg mener at topping av lag fører til at de som ikke er en av de beste, føler seg dårlig. Mange barn slutter med idretten sin på grunn av topping av lag og mister lysten til å fortsette.

For det første mener mange at trenerne bare topper lagene sine for at de skal prestere bedre og gjøre barna mer selvsikre på seg selv. Selv om noen trenere gjør dette bare fordi de føler det er lurt å gjøre, mener jeg at dette kan føre til at noen føler at de ikke er en del av laget og at de ikke kan bidra i kamper. Fordi de ikke er like god som de andre på laget.

For det andre er topping av lag noe jeg mener man ikke burde begynne med før man er opp i tenårene. Det er tidlig å begynne og toppe lag når barna er små og ennå ikke vet helt var de vil. Det å satse tidlig kan gå utover det sosiale og det fellesskapet man bør ha på trening. Det kan oppstå rivalisering, og at noen ser ned på de andre på laget. Jeg forstår at noen bare vil toppe laget sånn at de skal vinne mer, men likevel er det ikke alle på laget som får være med å bidra på dette fordi de ikke er god nok.

Hva er topping av lag? Det å toppe lag er når trenerne velger å stille med de barna de føler er best og ikke lar alle spille. De gjør dette fordi sjansen for at laget vinner, er større. De som trenerne synes er best, får nesten spille hele kampen. Mens de som man mener er dårligere, får nesten ikke spille i det hele tatt. Jeg mener det er urettferdig å bestemme hvem som får spille bare ut fra ferdighetene på spillerne. Idrett er til at man skal utvikle seg. Ikke minst ha det gøy i prosessen.

Sist, men ikke minst. De siste årene har det bare blitt mer og mer topping av lag. Hva hadde du tenkt hvis du hadde blitt satt på benken hele kampen? Jeg synes det er veldig trist hvordan det blir toppet i lag, og hvordan det tar gleden bort fra idretten. Vi mister mange fremtidige idrettsstjerner på denne måten.

Jeg har skrevet denne teksten fordi dette er noe som interesserer meg. Og hvis du er en trener som topper lag: Vær så snill og tenk deg om. La barn være barn! Dette er ikke OL eller VM. Det har ikke noe å si om man vinner eller taper. Oppfordre heller barna til å gjøre sitt beste. Jeg håper at du som leser denne teksten forstår hva jeg prøver å si og hva jeg synes er viktig.

