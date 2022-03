Ritas ansvarsfraskrivelse av Boa svekker demokratiet

Bøndene trenger forsikringer for å sikre nok mat til befolkningen

Rita har nå sittet i ordførerstolen i snart 20 år, fra 2003. Det har vært 20 år med sterkt kritikkverdige levekår og mangel på demokratiske rettigheter for voksne mennesker med utviklingshemming. Som leder og nestleder i NFU Trondheim (Norsk forbund for utviklingshemmede) i alle disse årene har jeg jobbet hardt for å bedre livskvalitet og menneskerettighetene til de som ikke alltid selv kan «stå på krava». Men situasjonen har ikke blitt bedre.

Pårørende, ansatte i Boa (Bo- og aktivitetstilbudet), fagfolk, forskere, politikere og pressa har stått sammen i kritikken, senest i aksjonen «Det gjelder livet». Helt uholdbare forhold har blitt avslørt kontinuerlig, senest nå i den knusende rapporten fra kommunenes eget kontrollutvalg.

De politisk ansvarlige, med Rita Ottervik i spissen har ikke villet møte oss, men sendt oss til kommunedirektøren eller til politikere «uten muskler». Vi har hatt mange møter med kommunedirektøren (tidligere rådmann), som har vist til mangel på stabil og tilstrekkelig økonomi. Slik har vi vært en kasteball i systemet i over 20 år.

De utviklingshemmede mister stadig fritidstilbud, oppfølging og aktiviteter. De ansatte fortviler. Det skjæres ned og omorganiseres. Det er innlysende at dette handler om økonomi, og det kan ikke bortforklares med strukturelle problemer, slik Rita hevder. Ordfører og den politiske ledelse har ansvaret! Vi forventer en kraftig budsjettøkning for neste år.

Det er et alvorlig demokratisk problem at noen innbyggere i Trondheim ikke får leve liv på lik linje med andre. Det er også høyst kritikkverdig at brukerorganisasjoner som NFU ikke blir hørt. Vi krever handling til forandring, som fører til forbedringer!

