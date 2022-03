Utviklingshemmedes liv og hverdag

Saken oppdateres.

Så har det kommet enda en rapport som skaper store overskrifter. Jeg har dessverre ikke fått tak i rapporten, men det som kommer frem i media er velkjente toner: Lover brytes, tilbud baseres på normer/gjennomsnittstall, individuell tilpasning er mangelvare, vedtak blir ikke fulgt opp, høyt sykefravær, osv.

Jeg antar at det som kommer frem i denne rapporten, er godt gjenkjennbart fra rapporten av 2017: «Det gjelder livet». Hva konkret har kommet ut av den, bortsett fra nye utredninger? Kommunen har skrevet en strategiplan: «En bedre hverdag for alle». Har denne konkret bidratt til økt livskvalitet for målgruppen, eller er det bare en ny plan som «legges i skuffen»?

Planer og vedtak kan være viktige, men de må være konkrete, og ikke minst etterleves. Gode intensjoner og ønsker bidrar lite til bedring av utviklingshemmedes hverdag. Når skal man innse at behovene til utviklingshemmede er individuelle, de kan ikke styres av normtall. Grunnlaget for beslutninger må fremmes av de som kjenner vedkommende.

En leder på et kontor med adekvat faglig grunnlag, men uten direkte kjennskap til brukeren, har ikke det som trengs for å fastlegge brukerens behov. Mange utviklingshemmede er avhengig av pårørendes bistand. Har man akseptert og iverksatt reell brukermedvirkning, som er noe helt annet enn å bli informert når vedtak er fattet. Holdninger, organisering og ledelse er sentrale forhold om våre utviklingshemmede skal få et bedre liv. Endringer her krever noe annet enn å igangsette nye utredninger.

Det er fælt å observere at situasjonen for de utviklingshemmede i mange henseender har stått på stedet hvil gjennom de siste 30–40 år. Jo da, det er gjort en mengde utredninger, kartlegginger, forsøk på forbedringer, men har man evnet å se mennesket og de behov som ligger gjemt hos den enkelte?

