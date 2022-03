Saken oppdateres.

To NTNU-forskere stiller spørsmålet om jenta fra NRK-serien «Gåten Agnes» ville ha fått hjelp i dag. Det korte svaret på det er ja, barn og elever med sterkt nedsatt hørsel vil bli oppdaget og få hjelp i dag.

Norske barnehager og skoler med hjelp fra den kommunale PP-tjenesten vil oppdage dagens Agnes og gitt henne spesialpedagogisk støtte. I komplekse tilfeller ville Statped, som er en statlig støttetjeneste, også ha bidratt. I fjor hadde vi nær 7 000 brukere som mottok én eller flere tjenester fra oss.

Men det er et veldig relevant spørsmål Ingunn Fylkesnes og Inger Sofie Dahlø Husby fra NTNU stiller. I en klasse med 20 elever er det ett til to barn som har behov for spesialpedagogisk støtte. Det tror jeg alle pedagoger i barnehager og lærere kjenner til og det er viktig at disse barna oppdages og at undervisningen tilrettelegges for deres behov. Under koronapandemien har antall søknader fra norske kommuner til oss gått ned. Vi vet ennå ikke hva som er årsaken til dette, og om det nå etter pandemien vil komme et etterslep.

Men det kan være grunn til bekymring for at noen barn ikke er fanget opp. Det er nok lite sannsynlig at det er barn som Agnes. Men det kan være elever som har gått under radaren som det er viktig at vi i en normal skolesituasjon vil fange opp. Det er derfor viktig at det finnes kompetanse nært elevene som forstår hvilken spesialpedagogisk støtte som trengs.

Så er det et spørsmål om ukrainske Inessa vil få hjelp når hun kommer som flyktning til Norge? Her er jeg litt urolig. Mange norske kommuner vil måtte ta imot mange flyktninger på kort tid. Selv om kommunene er gode til dette og de ansatte har høy kompetanse, vil det kunne bli svært utfordrende. Da vil det kreve sitt å se et barns spesialpedagogiske behov når det i tillegg er snakk om fremmedspråk og kanskje traumer. Statped skal forsterke sin støtte til kommunene og være med å bygge laget rundt eleven i de komplekse tilfellene.

Samtidig bør UDI se hen til enkeltkommuners spesialpedagogiske kompetanse og hvor grunn- og videregående skoler med spesiell kompetanse på kombinert sansetap og døvblindhet holder til, når de skal flytte flyktningfamilier til et av de mange akuttmottakene. Da er sjansen stor for at også ukrainske Inessa får hjelp.

