Levanger kommune med målrettet bidrag til naturkrisa

Hvorfor insisterer Levanger kommune på å bygge ned et område, som med faglig begrunnelse er utpekt som et av verdens viktigste naturområder? Det har ikke manglet på bønn, press, formaninger og argumentasjon fra både stat og naturfaglig hold: La Hotranbukta bestå!

Tenk globalt, handle lokalt, het det før i tiden. Det gjelder fortsatt. Naturkrisa verden står i, med mer enn en halvering av fugle- og dyrebestander på få tiår, skyldes små og store inngrep over hele verden. Trekkfugler er skikkelige globetrottere, og møter ødelagt natur gjennom hele års- og livssyklusen. Synkende bestander er resultatet.

BirdLife International og deres partner i Norge, BirdLife Norge, har identifisert 80 områder i Norge som er så viktig for naturmangfold og fugler at de må bevares inn i fremtiden for å unngå de verste utslagene av artstap og bestandsnedganger. Et omfattende faglig arbeid ligger bak identifiseringen av Indre Trondheimsfjorden som en av diamantene i Norges skatteliste på natursiden, og Hotranbukta ved Fiborgtangen i Levanger er blant edelsteinene som skinner kraftigst.

Totalt 180 ulike fuglearter er registrert i Hotranbukta, og området er en av de viktigste rasteplassene for gjess i Norge. Nær ti prosent av Svalbard-bestanden av kortnebbgås kan være samlet her samtidig. Området er spesielt viktig for mange vadere - arter som hekker i fjellområdene våre og som er avhengige av næringsrike rasteplasser før hekkesesongen på fjellet. En videre oppfylling av Hotranbukta vil bidra til å redusere fuglelivet og naturopplevelsene ved Vulusjøen, på Forramyrene, Skjækerfjella og større fjellområder både på norsk og svensk side.

Arealet som Fiskå Mølle søker om å få fylle ut vil redusere naturkvalitetene ved lokaliteten i vesentlig grad. Fuglene får betydelig mindre areal til næringssøk. Matfatet for vadere blir utilgjengelig ved flo sjø, og arealet blir for lite til å gi plass til alle fuglene som er avhengige av området. Det finnes heller ikke alternative brakkvannsområder i nærheten som erstatter denne lokaliteten hvis den ødelegges.

En eldre reguleringsplan har hengt som en mørk sky over området i lengre tid, og nå foreligger det helt konkrete planer om å legge store deler av bukta under stein og asfalt. Det er Fiskå Mølle som vil ha ny kraftforfabrikk her, en avgjørelse som neppe kan være særlig gjennomtenkt. De fleste større bedrifter vil jo sky denne type konfliktfylte areal som pesten, og naturverdiene ved Hotranbukta er godt kjent, også i offentligheten. I dag ønsker de fleste bedrifter å minimere sine økologiske fotavtrykk og markedsføre seg som ansvarlige bedrifter, der også økologisk bærekraft står sentralt.

Til tross for at de nye planene for Levangers våtmarksperle er så omfattende at Statsforvalteren mener det må en ny reguleringsplan til dersom de skal realiseres, samtidig som de understreker betydningen av området for fugler, sjøørret og elveutløpets økologiske tilstand, prøver Levanger kommune å presse gjennom utbyggingen som en dispensasjon. Det er oppsiktsvekkende dårlig arealpolitikk og planarbeid, og etter vårt synspunkt ikke lovlig.

Naturen i Norge har dårlig rettsvern, men det er en rekke formelle krav til saksbehandling og prosess som skal sikre opplyste og gjennomdebatterte avgjørelser. Kommer dette på plass, og nedbyggingen vurderes etter oppdatert kunnskap og moderne miljøforvaltning, vil også politikerne i Levanger stikke fingeren i jorda: Hotranbukta er det verste arealet å legge under grus. Finn på noe annet. Noe mindre destruktivt og trist. Vi minner om at en reguleringsplan kan trekkes når politikerne ønsker det. Det nytter ikke lenger å gjemme seg bak tidligere uforstand.

