Steinerskolens holdning til konspirasjonsteorier

Styret ved Steinerskolen Rotvoll er gjort kjent med at det i den siste tiden er blitt publisert flere artikler og avisinnlegg som berører forholdet mellom steinerskolebevegelsen og den antropologiske bevegelsen i Norge. Temaet disse innleggene handler om, er såkalte konspirasjonsteorier og med spesielt fokus på hvorvidt disse miljøene forfekter blant annet vaksinemotstand i forbindelse med utbruddet av covid-19 og myndigheters håndtering.

Tidsskriftet Libra (antroposofisk) blir i enkelte medieoppslag beskrevet som ukritisk budbringer av slike teorier, og markante personer i den norske grenen av steinerbevegelsen påstås å gå god for slike teorier. I motsetning til dette, argumenteres det fra begge miljøene at denne typen kritikk rammer skjevt, at det er enkeltpersoner som står for slike syn, at disse to miljøene er adskilte miljøer og at denne typen oppslag i mediene risikerer å svekke begge miljøenes omdømme.

Daglig leder deltok på et møte 24. februar i regi av Steinerskoleforbundet sammen med de andre rektorene ved steinerskolene om mediesituasjonen for øyeblikket. Det ble uttrykt bekymring omkring steinerskolenes renommé etter som en liten andel av skolens ansatte, også foreldre, er engasjert i de antroposofiske miljøene. Steinerskoleforbundet og enkelte av rektorene har svart på noe av kritikken.

Både daglig leder ved Steinerskolen på Rotvoll og flere styremedlemmer har avvist alle forsøk, spesielt fra noen foreldre, om å spre såkalt «alternativ» informasjon via skolens plattformer. Det har vært viktig for daglig leder å gi tydelige signaler om at han er innsatt av styret for å drive skolen i henhold til lov og forskrift, samt statlige og kommunale retningslinjer innunder smittevernloven, og det er nok det siste som har falt noen få innenfor skolens krets tyngst for brystet.

Med skiftende politisk flertall i myndighetenes styrende organer, er friskolene i en sårbar situasjon. Selv om disse medieoppslagene nok illustrerer faktiske motpoler i synet på menneskets væren i verden, og at verden rundt oppfatter disse to bevegelsene som ett og samme miljø, er en polarisering av viktige diskusjoner noe steinerskolene trenger minst av alt akkurat nå. Det betyr ikke at drøftinger ikke er på sin plass. Men de må være basert på fakta, lovverk og åpenhet.

Styret ved Steinerskolen Rotvoll stiller seg helhjertet bak daglig leders profesjonelle og prinsippfaste holdning i denne saken.

