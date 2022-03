Plagiat? Itj æ nei!

Tenk gjenbruk og bærekraft for det nye museet for kunst og design

«Æ har fått my skryt for den», svarte mannen som plagierte nekrologen til farmor

Tenk gjenbruk og bærekraft for det nye museet for kunst og design

«Æ har fått my skryt for den», svarte mannen som plagierte nekrologen til farmor

Saken oppdateres.

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland er tatt for omfattende plagiering og avskrifter brukt i avisinnlegg og kronikker. Som forfatter av 25 bøker har jeg opp gjennom årene blitt brukt som kilde hundrevis av ganger i andre bøker og tidsskrifter, men jeg har ingen oversikt over det hele omfanget fordi jeg ikke trenger å gi tillatelse – bare de oppgir meg og boka som kilde.

LES OGSÅ: Ordfører tatt for å plagiere kongen og andre samfunnstopper: - Jeg beklager alle plagiat

Jeg kjenner heldigvis bare til to tilfeller av misbruk. Det ene var et manus som kom på avveie og senere laget en film av uten spørsmål eller tillatelser av noen art. Den andre gangen var heller ikke vakker, men kanskje like oppsiktsvekkende. Det var nemlig min veldig personlige nekrolog over min farmor som sto i Adresseavisen noen dager etter at hun døde.

Og det får meg til å dra en sammenligning til Myrvold, for etter noen uker veltet jeg kaffekoppen på frokostbordet i overraskelse da jeg leste min nekrolog om igjen. Ord for ord sto det sannelig, med et annet damenavn. Jeg ble naturligvis både sint og lei meg, og kontaktet avisa for å få en forklaring.

Etter noen timer kom den, med beklagelse over at nekrologen hadde sluppet gjennom kontrollen, de la seg flate, og så videre. Etter det så ringte jeg rett og slett til han som hadde plagiert den – da var jeg ikke akkurat i selskapshumør. Og ba om en god forklaring på hvordan han kunne gjøre noe slikt. Det ble stille i telefonen. Da jeg spurte for andre eller tredje gang kom det: «Men æ har fått my skryt for den». Og det samme har vel ordføreren fått for alt det han har stjålet?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe