Saken oppdateres.

Det er nå rekordhøye drivstoffpriser som følge krigen i Ukraina på grunn av at mye av oljen EU bruker, kommer fra Russland. Hvor lenge de rekordhøye prisene på drivstoff vil vare, er fortsatt usikker. For å legge til rette for folks hverdag til å unngå å kjøre bil når drivstoffprisen er så høy, så har vi en stor mulighet nå til å få folk til å velge å ta buss, tog og trikk. Da må vi få ned prisen på kollektivtransport ned, både enkeltbillett og månedskort.

I to år med restriksjoner som følge av koronapandemien, har myndigheten oppfordret folk til ikke å ta kollektivtransport med mindre de må. Det har ført til store passasjernedgang i de siste årene, kutt i enkelt avganger, og flere har valgt å kjøre bil. Vi må snu den trenden. Nå som samfunnet har åpnet igjen, bør vi gå tilbake til å velge kollektivtransport og få vekst i passasjertallet.

Totalt var det i 2020 32,2 millioner passasjerer mot 44,4 millioner passasjerer i 2019 i hele Trøndelag. Koronapandemien hadde medført at vi i 2020 har hatt en reduksjon på omtrent 30 prosent i passasjerantallet sammenlignet med en normalsituasjon, ifølge kilder fra AtBs årsrapport 2020. Passasjertall for 2021 har ikke kommet ennå. Da hjelper det ikke at prisene øker gradvis for hvert år. Flere har uttalt at hvis flere skal velge buss, tog og trikk, bør prisene gå nedover, og ikke oppover.

Det er sånn at noen er avhengig av å bruke bilen i hverdagen, spesielt de som bor på landet/bygda eller sentralt i Trondheims-området. Da bør vi gi dem noen unntak for det, og spesielt for de som har lite å rutte med. For 890 kroner får du nå 30 dagers månedskort for å ta buss, tog og trikk i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Det er like mye som det koster for 40 liters drivstoff i gjennomsnitt. Så det sier jo hvor mye du får igjen for pengene hvis man velger kollektivtransport.

