Antisemitter er ikke støttespillere for kommunistene i Trondheim

Saken oppdateres.

Jonas Skybakmoen foretar et frenetisk angrep mot Trond Andresen og Hans Olav Brendberg i Adressa den 19. mars. Dette på grunn av deres planlagte møte om «Jødelobbyen» som ble avlyst. I samme forbindelse skriver han: «Antisemitten fra Fredrikstad er støttespiller for gammelkommunistene i Trondheim.» Han sår på en helt utilbørlig måte inn i folks bevissthet at kommunisme og antisemittisme er det samme.

Om Skybakmoen oppfatter Andresen som en «gammelkommunist», får så være. Det er påfallende i disse tider at det serveres daglig beskrivelser av personer som kommunister i enhver sammenheng brukt som skjellsord, når de avviker fra høyrekreftenes politiske korrekthet. Vi kan berolige Skybakmoen med at Trond Andresen har aldri vært medlem av Norges Kommunistiske Parti (NKP). Vi vil understreke:

Aldri har partiet stått for noen type antisemittisme verken ideologisk eller politisk. For oss har alle mennesker samme verdi og rettigheter uansett tro, hudfarge eller kjønn. NKP diskriminerer ingen. Vi håper for fremtiden at den ellers dyktige kommentatoren Skybakmoen blir kjent med NKPs politikk og sparer kommunister i framtiden for påstander som er direkte uriktige og infame.



