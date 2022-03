Vi beklager debattinnlegg med plagiat fra Terje Kilen

KORTINNLEGG: Hvorfor skal jeg betale årsavgift for feiing hvert åttende år?

Saken oppdateres.

Tidligere denne uken beklaget jeg at vi har publisert et debattinnlegg av ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold, som viste seg å inneholde plagiat av en kommentar fra sjefredaktør i Vårt land, Bjørn Kristoffer Bore. Raskt viste det seg at Myrvold hadde brukt plagierte avsnitt i en rekke debattinnlegg både hos oss i Adresseavisen og i andre medier.

Adresseavisens gjennomgang: Har funnet plagiat i over halvparten av innleggene fra Ørland-ordføreren Adresseavisen har gjennomgått 24 innlegg skrevet av Ørland-ordfører Tom Myrvold i avisen siden 2018. I 15 av dem har avisen funnet avsnitt eller setninger kopiert fra andre forfattere.

I arbeidet med å sjekke Myrvolds innlegg for plagiat, oppdaget Trønderdebatt at også Terje Kilen har levert flere innlegg der han har brukt deler av andres tekst uten å sitere.

Vi har derfor også gått gjennom våre innlegg fra Kilen. Av de 12 innleggene vi har funnet, inneholdt fem av dem plagiat. Disse er nå avpublisert.

Vi beklager overfor alle som har opplevd at deres tekst er brukt i debattinnlegg hos oss uten at riktig opphavsperson er oppgitt. Vi går nå gjennom rutinene våre for å finne måter å jobbe på som sikrer oss bedre mot å ta inn plagierte innlegg i fremtiden.

Adresseavisen har vært i kontakt med Kilen som beklager det som har skjedd.

- Kilder skal alltid oppgis, og det har vært uansvarlig av meg å ikke gjøre det. Jeg er veldig lei meg og har tatt kontakt med de jeg har brukt tekst fra, sier han.

Innleggene vi har funnet med plagierte avsnitt fra Terje Kilen er:

«Norske familier vil sitte med regningen på dyrere strøm» - publisert 21.09.2021, har plagiert deler av kronikken "Vannlandet som gikk over bekken etter vind" av Tore Tvedt i Aftenposten for Energi Norge.

«Hjemmekontor ved kjøkkenbordet» - publisert 19.08.2021, har plagiert deler av debattinnlegget «Kjøkkenet forblir en lovløs arbeidsplass» av Pål Lillebø, styreleder i bedriftshelsetjenestens bransjeforening i Teknisk ukeblad.

«Jeg er lei av å være lydig!» - publisert 14.12.2020, har plagiert kommentaren «Nå er jeg lei av å være lydig» av Egon Holstad som er publisert i VG 18.04.2020.

«Vi har fremtiden i våre hender»

- publisert 16.06.2020, har plagiat fra kommentaren «De beste rådene finnes i hiphopen» av Torbjørn Røe Isaksen i Morgenbladet 30.08.2019.

«Vi har fremtiden i våre hender» - publisert 30.04.2020 har plagiat fra NHO-rapporten Fremtidens næringsliv