En utfordring til Jonas Skybakmoen

Saken oppdateres.

Hans Olav Brendberg og undertegnede blir i Adressa lørdag 18.mars utsatt for et helsides harselerende personangrep fra Jonas Skybakmoen. I tillegg til karakteristikker som «NTH-kverulant» (meg), forvrengninger, ting tatt ut av sammenheng og kobling av oss til personer som vi ikke har noe med – forsøkes vi latterliggjort med at vi angivelig prøver å være «offer» som «mener seg forfulgt av PST». Skybakmoen går over en etisk og journalistfaglig grense. Var det ikke noen voksne i redaksjonens lokaler?

For leserne må dette oppslaget henge i lufta, da Adresseavisen overhodet ikke har dekket dette journalistisk i forkant, med spørsmål til begge sider, om noe som hadde pågått i dagevis før denne kommentaren.

Nå til sakens fakta: Hans Olav Brendberg har – med ni støttespillere landet rundt – forsøkt å få leid eller lånt lokale til et foredrag. Det har tittelen «Den jødiske lobbyen – frå borgarrettar til etnokrati», noe som er historiefaglig rimelig for perioden han skulle snakke om, 1870 – 1950. Før 1948 var det ikke noen «Israel-lobby» fordi staten ikke eksisterte. Men det var ledere i jødiske samfunn i flere land som etter hvert koordinerte sin aktivitet og til slutt vant fram – altså «jødisk lobby».

Dette – et regulært historisk foredrag om et åpenbart viktig tema – har fått avslått eller til og med kansellert avtalt utleie gjentatte ganger – blant annet fra to litteraturhus, Trondheim folkebibliotek og sist NTNU.

Jeg minner da om seks biblioteksjefer (inkludert den tidligere i Trondheim) som i mai 2020 i fagbladet Bok & bibliotek skrev en kronikk om at bibliotekene har et særskilt ansvar for å stille rom til rådighet også for synspunkter og personer som mange andre finner kontroversielle. Den kronikken kom i en større debatt hvor noen mente at den aktivistiske islam-fiendtlige organisasjonen SIAN skulle stenges ute fra leie av bibliotekets lokaler.

Men Grunnlovens § 100 (om ytringsfrihet) bør avgjøre slikt. Den sier at det ikke skal forekomme forhåndssensur. Eventuelle lovstridige ytringer skal i tilfelle tas i ettertid.



Kanselleringa av vår foredragsholder – som bare er en fredelig og belest oversetter, skribent og samfunnsdebattant – er ytterst betenkelig, og dessverre en utvikling man ser i flere land. Oppsiktsvekkende for oss er at det framvoksende norske meningspolitiet er en allianse mellom medier, NTNU, litteraturhus og venstresida(!) – representert ved ledelsen i Rødt her i byen. De støtter kanselleringa.

Dessuten – av alle – PST! Skybakmoen gjør narr av oss som angivelig «mener seg forfulgt av PST». Men en person i Trondheim har fortalt oss at PST kom uanmeldt på døra hans tidlig i februar. Han har ingenting med vårt arrangement å gjøre. De skal ha spurt om det skulle være et sånt møte, og om denne Brendberg var «holocaustfornekter» og «antisemitt». Mannen avviste dem. Hva i all verden har PST med vårt møte å gjøre?

For oss – og vi tror for de fleste – er denne utviklinga viktigere å belyse, enn å harselere med Brendberg og undertegnede. Så jeg kommer herved med et forslag:



Det er rått parti å skrive mot en som sitter trygt i det redaksjonelle kollektivet i Adressa. De bestemmer om, hvor mye og når ting slipper gjennom nåløyet. Det er lett å være kjepphøy når man er kommentator. Derfor utfordrer jeg Skybakmoen til debatt ansikt til ansikt – på like vilkår. Kanskje Adressa kan stille lokale? Eller spørre biblioteket eller NTNU om rom?

Eller blir det kansellering her også?



Jeg avventer snarlig svar her i avisa.