Et anstendig tariffoppgjør i 2022?

Det knytter seg store spenning og forventning til årets tariffoppgjør. Tariffoppgjøret regulerer mange forhold i det seriøse arbeidsliv. Det handler mye om fordeling av verdiskapingen både i det private næringslivet og i offentlig sektor. Det dreier seg også om et anstendig lønnsoppgjør som sikrer kjøpekraften til de ansatte.

Ingen skal være i tvil om at alt arbeid som utføres, er verdiskaping! Om det er oljearbeideren som produserer olje og gass, vaktmesteren med ansvar for kommunale bygg, trailersjåføren som frakter varer fra sør til nord, eller om det er sykepleieren på barne- og ungdomsavdelingen som gir livsviktig omsorg og behandling til et barn, så er det snakk om verdiskaping, ingen tvil om det.

I løpet av vinteren 2021/22 har prisen for energi som elektrisitet, bensin og diesel ligget høyt over det som er vanlig. Analytikerne spår en videre økning både innen energi, men også i forbindelse med matvarehandel. For drivstoff på kjøretøy har vi allerede sett priser opp mot 25 kroner pr. liter, og det er antydet at den kan nå 30 kroner for bensin og diesel. Hvis det skjer, har utgifter til transport blitt doblet i løpet av kort tid.

Selv om vi føler at vi har betalt mye for strømmen her i Midt-Norge, har vi i vinter kommet «billig» unna prissjokket. Dette skal de ordne med økt overføringskapasitet nasjonalt fra Nord- og Sør-Norge. Begrunnelsen er at de ønsker å jevne ut prisen. En ting er sikkert, utjevning betyr ikke billigere strøm i Midt-Norge. Effekt blir den samme som utenlandskablene, vi importerer et høyere prisnivået fra andre deler av landet.

Min husstand betalte i overkant 70 prosent mer pr. kWh i desember 2021 enn i desember 2020. Strømregningen i desember 2021 var vesentlig mye høyere selv om vi brukte mindre strøm enn året før. Det vil si at nå og fremover betaler vi mer for mindre elektrisitet, selv om kostnadene til å produsere strømmen ikke har økt.

Dette er resultatet av en nasjonal politikk, der stortingsflertallet i 2018 valgte å gå inn i EUs energibyrå Acer. Dette i kombinasjon med bygging av flere utenlandskabler gjør at vi ikke bare eksportere strøm, men også importerer europeiske strømpriser. Får energiselskapene solgt strømmen dyrere til utlandet, vil prisen her hjemme øke.

Det er ikke bare energimarkedet som er inne i en prisøkning ute av kontroll. I normale år, så har vi en prisstigning på matvarer rundt 2–3 prosent, enkelte mener at i år kan prisen på matvarer øke med 5–10 prosent. Dette er konsekvenser av flere ting, energi, frakt, vegetabilske oljer, korn, kjøtt, meierivarer og sukker har blitt dyrere både på grunn av vår nasjonale politikk, men også på grunn av Russlands krig i Ukraina.

Som nevnt handler tariffoppgjøret om fordeling av verdiskapingen, og det å sikre et anstendig oppgjør som ivaretar den enkeltes kjøpekraft. Aldri har dette vært viktigere slik som prisutviklingen er nå! Taper landets innbyggere kjøpekraft, vil forbruket i varehandel gå ned, reiselivsbransjen vil merke at den norske turisten blir hjemme i sommer. Dette er bare noen eksempler på hva som kan skje. For faller omsetningen i samfunnet, vil det få uforutsigbare konsekvenser på mange områder i lang tid.

Derfor må det bli slik at moderasjon ikke er svaret på oppgaven i forbindelse med årets lønnsoppgjør. Arbeidsgiversiden må i år akseptere en lavere margin av verdiskapingen for å bidra til et anstendig oppgjør til sine ansatte.

