Lite skjer i tilbudet til utviklinshemmede

Viser til opplysninger i innlegg publisert i Adresseavisen den 19. mars, og synes det er helt utrolig at det ikke skjer noen bedring i tilbud til utviklingshemmede. Er det virkelig så vanskelig å gjøre forbedringer når det år etter år varsles om dårlig tilbud til denne gruppen?

Kommunen mottar visstnok midler for hver enkelt utviklingshemmet som utløser et hjelpebehov, men disse midlene er nok ikke «øremerket» den enkelte. Etter min mening skulle for eksempel pårørende, verge eller de som står den enkelte nær, og kjenner deres behov, ha «kontrollert» at den enkelte får det staten gir av midler.

Det er pårørende som ofte må følge opp for å sikre at den enkelte får den oppfølging ut fra hjelpebehov. Spesielt gjelder dette når de har flyttet ut fra foreldrehjemmet. Dette sliter svært på pårørende, og oppleves som om kommunens bo- og aktivitetstilbud ikke har særlig gode rutiner, som vedvarer over tid. Avvik skjer ofte, men blir de registrert? Kanskje etter at pårørende har varslet om ulike hendelser.

Det kan oppleves at enhetsleder og avdelingsleder ved Boa ikke er «nære nok», samtidig som det ikke besvares på henvendelse fra pårørende. Pårørende står helt alene i en noe dårlig organisering. Mitt synspunkt på dette, er at det kanskje skulle ha vært mer fokusert på kompetanseheving, og at enhetsledere, samt avdelingsledere skulle ha blitt tettere fulgt opp av kommunaldirektør innen helse- og velferd.

