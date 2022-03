Nyhavna også for museumsskip

«Æ har fått my skryt for den», svarte mannen som plagierte nekrologen til farmor

Denne uka har Adresseavisen skrevet om planene for utvikling av Nyhavna. Etter å ha lest om planene, fikk jeg lyst til å fortelle om en opplevelse jeg hadde i dette området i fjor høst. Museumsskipet D/S Hestmanden seilte sommeren 2021 langs hele norskekysten og hadde åpent skip i byene de besøkte langs kysten. En uke i august 2021 lå D/S Hestmanden ved Strandveikaia og hadde åpent skip med formidling av en viktig historie.

Dette skipet har overlevd to verdenskriger. Det deltok i konvoifarten over Atlanterhavet i 2. verdenskrig. Om bord på skipet er det bygd opp en utstilling som på en tankevekkende måte forteller historien om sjøfolkene og deres opplevelser under 1. og 2. verdenskrig. Selve skipet Hestmanden ruvet ikke der det lå ved Strandveikaia. Men utstillingen om bord gjorde et stort inntrykk på meg. Den forteller en viktig historie som dessverre er blitt aktuell igjen nå på grunn av krigen i Ukraina. Å være om bord i skipet gir et helt annet inntrykk enn bare å lese om det eller se på noen gamle bilder.

Nå som Trondheim skal legge planer for og utvikle sine havneområder, vil jeg oppfordre til at man også i fremtiden kan legge til rette for havneplasser til besøk av museumsskip og lignende. Og for at publikum skal kunne oppleve museumsskip og andre skip som driver med kulturformidling, er det en stor fordel at en slik havneplass for museumsskip og formidling ligger i områder der folk ferdes, for eksempel ved en havnepromenade. I tillegg til at de selvsagt må ha innseilingsforhold som gjør det mulig for skip å komme seg til og fra havneplassen.

På grunn av koronarestriksjoner var det kanskje færre som fikk anledning til å besøke museumsskipet D/S Hestmanden da skipet lå ved kai i Trondheim i fjor. Jeg håper derfor at skipet kan komme tilbake en gang, og at Trondheims havneområder utvikles på en slik måte at slike skip kan komme til kai for å formidle en viktig del av vår historie.

