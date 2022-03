Friskliv jobber med endring av levevaner

Over én million har sett ryggsekken til Runar (23) – men kun et fåtall får kjøpe den

Må ansette 80 nye etter at like mange ble oppsagt: - Det har vært en spesiell tid

Må ansette 80 nye etter at like mange ble oppsagt: - Det har vært en spesiell tid

Saken oppdateres.

I en artikkel i Adressa fredag 18. mars, viser forsker Vegar Rangul til en ikke ukjent, men likevel bekymringsfull utvikling i samfunnet. Norske ungdommer blir stadig mindre fysisk aktive og bare 37 prosent av ungdom i alderen 13–19 år når myndighetenes anbefaling om 1 times aktivitet hver dag.

Det er ingen tvil om at fysisk inaktivitet er en risikofaktor for uhelse, samtidig som de aller fleste vet at fysisk aktivitet kan være en kilde til livskvalitet. Det å etablere gode vaner tidlig i livet, vil sannsynligvis ha betydning for hvor fysisk aktive man blir senere i livet, sier forsker Rangul.

Internasjonale funn om vekt og bevegelse 30 dager etter at Covid19 ble erklært å være en global pandemi, registrerte verdens smarttelefoner at vi hadde 27 prosent færre skritt i gjennomsnitt. Det viser undersøkelser som er publisert i «Annals of Internal Medicine», et akademisk medisinsk tidsskrift utgitt av American College of Physicians.

Studier som FitBit (aktivitetsmålende klokker) har gjort hos sine brukere, viser en global nedgang både av skritt og aktive minutter i døgnet. Samtidig ser de at folk mediterer mer og at både yoga og løping har økt.

60 prosent av amerikanske fastleger (family doctors) sier at de ser en økning i forekomst av pasienter med fedme. Undersøkelsen er utført av «American Academy of Family Physicians» hvor 910 leger ble spurt. Legene sier at mangel på trening, dårlig kosthold og stress er hovedårsakene. Kilde: https://www.theguardian.com/world/2021/mar/26/us-health-weight-gain-exercise-pandemic-consequences

Så langt, greit. Det er flott at Adressa velger å fokusere på en viktig folkehelseutfordring, men det stilles spørsmål ved den videre vinklingen i artikkelen. Adressas journalist har kanskje tenkt at de aller fleste av oss bør lytte og lære av noen som har «fått det til». Ved Friskliv og mestring jobber vi med endring av levevaner. Vi treffer mange av de som «får det til».

Det som anbefales, men som vet så inderlig godt at fysisk aktivitet er bra og helst noe man skulle gjort mer av. Vår erfaring er at denne typen artikler bidrar i svært liten grad til å motivere personer som ønsker å gjøre endringer i sine levevaner. Kanskje bidrar det i første rekke til å skape avmakt og en økt følelse av å ikke strekke til.

Litt feitere og mindre aktive 34 prosent av unge mellom 18 og 24 år svarer at de har gått opp i vekt siste året. Totalt 23 prosent i samme aldersgruppe mener de spiser mindre sunt nå enn før koronaen. Det er også i denne aldersgruppen flest sier at de er mindre fysisk aktive. 44 prosent beveger seg og trener mindre enn før pandemien.

Nesten 40 prosent i aldersgruppen 25-49 år, men bare rundt 30 prosent av de over 50 år sier de beveger seg mindre.

Bare to prosent av alle som har svart, oppgir at de spiser betydelig mindre sunt nå under koronapandemien enn før. Ti prosent sier at kostholdet deres er litt mindre sunt enn før. Ni prosent sier de spiser sunnere og 14 prosent er mer fysisk aktive enn før.

Mens 29 prosent av personer under 50 år sier de har gått opp i vekt, rapporterer kun sju prosent av personer over 75 år det samme.

Forskerne ved FHI ser ikke særlige kjønnsforskjeller knyttet til endret kosthold og aktivitet. Kvinner melder i noe større grad om vektoppgang. Det ser heller ikke ut til å være nevneverdige forskjeller etter utdanning, verken i rapportert vektendring siste året eller i endringer i livsstil under pandemien. Kilde: Den nasjonale folkehelseundersøkelsen 2020 som er gjennomført av Folkehelseinstituttet (FHI), hvor 8 852 personer over 18 år har svart på spørsmål om helse, trivsel og levevaner.





Vi som jobber innenfor dette fagfeltet har dessverre ikke alle svarene på hvordan man på best mulig måte skal snu den negative trenden med økende fysisk inaktivitet i befolkningen. Vi er imidlertid ganske sikre på at løsningen som denne artikkelen foreslår, bør nyanseres.

For veldig mange bør målet først og fremst være å redusere tiden man sitter i ro, uten at det må defineres som trening. Svært mange trenger hjelp til å finne noen å være aktiv sammen med og til å finne en aktivitet som er lystbetont, slik at man har lyst til å gjenta. For det store flertallet handler det om å ta små steg i retning av en mer aktiv hverdag og å opprettholde dette over tid. De fleste av oss kan med fordel legge lista lavere enn det denne artikkelen gir inntrykk av.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !