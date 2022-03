Hvem var det som kjørte på meg og elsykkelen?

Må ansette 80 nye etter at like mange ble oppsagt: - Det har vært en spesiell tid

Saken oppdateres.

Jeg kom på min elsykkel i Schnitlers vei i Steinberget etter Bennechens vei tirsdag 15. mars klokken 12.05. En nyere hvit Audi elbil sto midt i veien. Den godt voksne herren satt og leste på sin mobiltelefon. Plutselig kom bilen rett mot meg og traff sykkelen og meg temmelig hardt. Ifølge sjåføren glapp han bremsen. Det var mye is og snø på begge sider av den smale veien.

Jeg fikk venstre fot i klem under sykkelen. Landet på høyre side og ble gul og blå over hele kroppen, hånd, arm, hofte og legg. Blødde på venstre legg. Både kneet og hoften sviktet under meg, og gjør det fortsatt. Jeg har hatt problemer med å få på sko i ei hel uke på grunn av smerter, hovenhet og blåmerker. Har hatt hodepine, og smerter i nakke og skuldre.

Legen konstatert sjokk i tillegg til ovennevnte skader. Han tok opp sykkelen min og spurte om jeg trengte hjelp til å komme meg opp. Jeg svarte ja, jeg klarte ikke å komme meg opp. Hofta sviktet og også kneet. På spørsmål om det gikk bra med meg, svarte jeg at jeg tror det. Tror kanskje at jeg ble mest redd.

Mannen satte seg fort i bilen og kjørte. Jeg prøvde å finne mobilen min for å ta bilde av bilnummeret. Jeg var så skjelven at jeg mistet mobilen tre ganger, og da var bilen borte. Ved personskader med påkjørsel av bil skal politi kontaktes. Jeg ønsker kontakt med mannen med tanke på å få dekket skader på sykkel og til legeutgifter.

