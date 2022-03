Fikk huden full av RBK-sjefen: Har tatt et oppgjør med seg selv

For veldig mange bør målet være å redusere tiden de sitter i ro

Saken oppdateres.

Det er krig i Europa. Pandemien lever fortsatt. Milliardene fosser inn i statskassa. Husholdningskostnadene eksploderer. Norge snus på hodet. SV og Frp enes om løsninger på kostnadskrisen for vanlige folk. Listhaug uttaler seg sympatisk uten de verste personkarakteristikker.

Finansministeren boltret seg i media før og rett etter valget, feiger ut og forsvinner fra den offentlige debatten når problemene hoper seg opp. Vanlige folk forventer ikke at finansministeren stiller opp i debatter og intervjuer i media med tydelige uttalelser om situasjonen og klare løsninger på kort og lang sikt for folk flest. Vanlige folk forlanger at han stiller opp! Hvor er du Vedum?

